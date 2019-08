Piękne gole Interu, debiutancka bramka Lukaku. Conte już liderem

W nocy ze środy na czwartek Romelu Lukaku przyleciał do Mediolanu, gdzie ma przejść testy medyczne przed transferem do Interu. Na lotnisku zjawili się kibice Nerazzurrich, którzy zgotowali napastnikowi gorące przywitanie.

Nowe gwiazdy, jeszcze więcej Polaków. We Włoszech zaczyna się polowanie na Juventus Nowe gwiazdy, jak... czytaj dalej » Dla Conte był to pierwszy mecz na ławce trenerskiej w meczu ligi włoskiej od maja 2014 roku i rozstania z Juventusem. Szkoleniowiec, który był potem selekcjonerem reprezentacji Włoch i menedżerem Chelsea, latem przeniósł się do Mediolanu. Inter na scudetto czeka od 2010 roku. Od tego momentu klub miał już trzech właścicieli i 13 szkoleniowców...

Conte ma zapewnić stabilność. Podobnie jak sprowadzeni latem m.in. belgijski napastnik Romelu Lukaku, ostoja defensywy Atletico Urugwajczyk Diego Godin, austriacki skrzydłowy Herthy Berlin Valentino Lazaro czy włoscy pomocnicy Stefano Sensi i Nicolo Barella.

- Jak patrzę na skład, ambicję zawodników, zaangażowanie szkoleniowca, to nie mam wątpliwości, że stać nas na odebranie tytułu Juventusowi - stwierdził przed pierwszym meczem w sezonie Lazaro.

Wróciła radość

Inauguracyjne starcie z Lecce pokazało, że mediolańczycy mają podstawy, by myśleć o detronizacji turyńczyków. Wprawdzie beniaminek odważnie rozpoczął spotkanie, miał niezłą sytuację na objęcie prowadzenia, ale Inter jak już ruszył do ataku, to szybko zrobiło się 2:0 dla gospodarzy.

Najpierw, w 21. minucie, kapitalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Marcelo Brozović. Piłka wylądowała w samym okienku bramki.



FENOMENALNIE! W SAMO OKIENKO!



Inter Mediolan rozpoczyna sezon od pięknej bramki, którą zdobył Marcelo Brozović! Co za precyzja! Klasa! pic.twitter.com/8vaBsOctkv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 26, 2019





Trzy minuty później precyzją przy płaskim strzale wykazał się Sensi.

Po godzinie gry debiutanckiego gola na San Siro doczekał się Lukaku, który wykorzystał złą interwencję bramkarza Lecce, który odbił piłkę przed siebie po strzale z dystansu Lautaro Martineza.

Wynik ustalił w 84. minucie uderzeniem z ponad 30 metrów Antonio Candreva.



GOL KOLEJKI NOWEGO SEZONU SERIE A TIM!!! CO TO BYŁO ZA UDERZENIE!!



Zobaczcie FENOMENALNE trafienie Antonio Candrevy! #włoskarobotapic.twitter.com/ANT8hIuAem — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 26, 2019





Mediolańczycy wtedy grali z przewagą jednego piłkarza po czerwonej kartce dla Diego Fariasa.

Źródło: EPA/MATTEO BAZZI Piłkarze Interu podziękowali kibicom

Conte już zapisał się w historii

- Rozpoczęliśmy bardzo mocno, ale przed przerwą i na początku drugiej połowy byliśmy trochę zdezorientowani. Później udało już się nam przejąć kontrolę. Jestem zadowolony, ale z pewnością są rzeczy do poprawy ponieważ nie byliśmy przekonujący we wszystkich aspektach. Musimy lepiej zarządzać fragmentami meczu - podkreślił Conte, który już po pierwszym meczu zapisał się w historii.

Został bowiem trzecim trenerem Interu, który na inaugurację strzelił cztery gole. Wcześniej ta sztuka udała się legendom Giuseppe Meazzie i Helenio Herrerze.

Źródło: EPA/MATTEO BAZZI Conte świetnie przywitał się z Mediolanem

Dzięki tak okazałej wygranej Nerazzurri zostali liderem tabeli po pierwszej serii. 16. kolejka sezonu 2017/18 - wtedy byli na prowadzeniu po raz ostatni.

Wyniki meczów 1. kolejki Serie A:

poniedziałek

Inter Mediolan - Lecce 4:0

niedziela

Udinese - AC Milan 1:0

Cagliari - Brescia 0:1

Hellas Verona - Bologna 1:1

AS Roma - Genoa 3:3

Sampdoria - Lazio Rzym 0:3

SPAL Ferrara - Atalanta Bergamo 2:3

Torino - Sassuolo 2:1

sobota

AC Parma - Juventus 0:1

Fiorentina - Napoli 3:4