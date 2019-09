Wreszcie Liga Mistrzów. Od razu hit z udziałem Barcelony

Genialna szansa Borussii! Hazard popisał się cudownym prostopadłym podaniem do Reusa, który znalazł się sam na sam z Ter Stegenem. Górą niemiecki bramkarz Barcelony!

Barca miała kolejny rzut rożny, ale dośrodkowanie popsuł Arthur. Katalończycy wyraźnie przeważają, a gospodarze raz po raz ruszają z kontratakiem. Na razie nie przyniosło to spodziewanego efektu.

Pierwsza żółta kartka. Do notesu sędziego, za faul w środku pola, trafił Delaney.

Semedo, Fati, Suarez, Griezmann - ależ to była szybka i składna akcja. Strzał tego ostatniego zablokowany i mieliśmy rzut rożny. Po nim strzelał Pique i było groźnie. Zaczyna się dziać!

Wielka pomyłka Griezmanna, który nie widzieć czemu znalazł się we własnym polu karnym. Francuz kopnął wprost pod nogi Alcacera, ale ten - będąc zupełnie zaskoczony - zepsuł strzał.

Do pierwszych gwizdków na pozostałych sześciu stadionach pozostało siedem minut. My skupimy się na wydarzeniach w Dortmundzie, gdzie Borussia podejmuje Barcelonę.

20:07

Sporym rozczarowaniem dla polskich fanów może być brak naszych reprezentantów w składzie Napoli. O ile w przypadku Arkadiusza Milika (dopiero wrócił do treningów) nie jest to zaskoczenie, to jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego - już tak.