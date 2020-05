Lewandowski wraca w nowej wersji. "Czuję się lepiej niż kiedykolwiek"

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szalone ataki Fortuny Duesseldorf w końcu opłaciły się w 90. minucie starcia z Saarbruecken. Dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego zgrał bramkarz Florian Kastenmeier, a futbolówkę do siatki skierował Mathias Jorgensen. Wynik 1:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, kwestia awansu do półfinału miała rozstrzygnąć się w dogrywce.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Gospodarzy, którzy na co dzień występują w czwartej lidze, sprawili ogromną sensację i pokonali Fortunę po rzutach karnych. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Union Berlin był bliski sprawienia niespodzianki i wyeliminowania Bayeru Leverkusen w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, ale to zadanie strasznie utrudnił Christopher Lenz. Zawodnik Unionu w ciągu 10 minut wykonał dwa głupie wślizgi, za co dostał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną. Chwilę później Bayer wyrównał. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bundesliga jako pierwsza z czołowych lig w Europie wróci do gry po ponad dwóch miesiącach przerwy spowodowanej wybuchem pandemii. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie jest ogromne. Niemcy spodziewają się nawet absolutnego rekordu oglądalności.

- Bez piłki nożnej było trudno, ale zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że sytuacja w Niemczech się ustabilizowała. Czujemy się bezpieczni i myślimy, że możemy grać - oznajmił Lewandowski, którego Bayern Monachium zagra na wyjeździe w niedzielę z Unionem Berlin, oczywiście przy pustych trybunach.

- To dla nas nowa sytuacja, ale musimy ją zaakceptować i jak najszybciej przyzwyczaić się do pustych trybun. Jednak miliony ludzi będą nas oglądać przed telewizorami. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli większych trudności z pokazaniem naszej jakości na boisku. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i chcemy zrobić wszystko, aby zapewnić sobie mistrzostwo - zapewnił napastnik Gwiazdy Południa.

Miał nad czym pracować

Przypomnijmy, że Lewandowski opuścił kilka ostatnich meczów Bayernu z powodu kontuzji, której nabawił się pod koniec lutego w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea (Bayern wygrał 3:0). Z jego zdrowiem jest już jednak wszystko w porządku.

- Każdy gracz miał rozpisany przez klub plan treningowy, który wcale nie był łatwy. Czuję się lepiej niż kiedykolwiek. W ostatnich dwóch miesiącach mogłem jeszcze bardziej popracować nad swoją sprawnością fizyczną. Mogłem wykonywać ćwiczenia, na które wcześniej nie miałem czasu - tłumaczy kapitan reprezentacji Polski.

Najlepszy mecz "Lewego"

Lewandowski był pytany nie tylko o bieżące wydarzenia. Po raz kolejny wypowiedział się na temat sekretu swojej świetnej formy fizycznej.

- Ważne, by zwracać uwagę na drobne szczegóły. Chodzi przede wszystkim o zdrowe odżywianie, ale także dbanie o swoje ciało w domu, a nie tylko na meczach i treningach. Dzięki temu będę mógł grać trzy lub cztery lata dłużej. Chcę grać na najwyższym poziomie tak długo, jak to możliwe. To jest mój cel.

Mówił także o tym, który swój mecz uważa za najlepszy.

- Jest ich wiele. Ale powiedziałbym, że kiedy zdobyłem pięć bramek w ciągu dziewięciu minut przeciwko Wolfsburgowi. To było wyjątkowe, wręcz niemożliwe. Nigdy nie mogłem o tym marzyć i nie zapomnę tego do końca życia. Nie zapomnę również czterech bramek strzelonych w barwach Borussii Dortmund przeciwko Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku.

Kto najlepszą "9"?

W tym sezonie 31-latek również dokonywał spektakularnych rzeczy. Trafiał do siatki, jak na zawołanie, bijąc kolejne rekordy. Indywidualnym marzeniem byłoby z pewnością przebicie legendarnego wyczynu Gerda Muellera, który strzelił w jednym sezonie Bundesligi aż 40 goli. Lewandowski ma ich na razie 25, a do końca rozgrywek Bayern rozegra jeszcze dziewięć meczów.

Nawet jeśli się mu to nie uda, to nikt nie ma wątpliwości, że kapitan Biało-Czerwonych jest jednym z najlepszych napastników na świecie. No właśnie, a kto jego zdaniem również aspiruje do tego miana?

- Trudno odpowiedzieć. Jeśli mówimy o klasycznych dziewiątkach, to powiedziałbym, że Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero i Kylian Mbappe - odpowiedział z uśmiechem Lewandowski.

Terminarz 26. kolejki Bundesligi:

sobota:

Fortuna Duesseldorf - SC Paderborn (15:30)

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (15:30)

RB Lipsk - SC Freiburg (15:30)

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (15:30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15:30)

Eintracht Frankfurt - Borussia Moenchengladbach (18:30)



niedziela:

1. FC Koeln - FSV Mainz 05 (15:30)

Union Berlin - Bayern Monachium (18)



poniedziałek:

Werder Brema - Bayer 04 Leverkusen (20:30)