Sensacja w Pucharze Niemiec. Czwartoligowiec awansował do półfinału

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szalone ataki Fortuny Duesseldorf w końcu opłaciły się w 90. minucie starcia z Saarbruecken. Dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego zgrał bramkarz Florian Kastenmeier, a futbolówkę do siatki skierował Mathias Jorgensen. Wynik 1:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, kwestia awansu do półfinału miała rozstrzygnąć się w dogrywce.

Awans bez Lewandowskiego. Bayern znowu lepszy od Schalke Bayern Monachium... czytaj dalej » Tego jeszcze nie było w 85-letniej historii Pucharu Niemiec. Drużyna z Saarbruecken, występująca na co dzień w czwartej lidze, miała szansę awansować do półfinału rozgrywek. Warunkiem było pokonanie pogrążonego w kryzysie zespołu Fortuny Duesseldorf, pozbawionego kontuzjowanego Dawida Kownackiego.

Chociaż gospodarze zapowiadali, że najważniejsza jest promocja do trzeciej ligi, to szansa na zapisanie się na kartach niemieckiego futbolu była kusząca. Widać to było po zainteresowaniu kibiców wejściówkami na Hermann Neurbergeg Stadion, które osiągnęły zawrotne ceny 600 euro.

Przewaga gości, gol Saarbruecken

Piłkarze z Bundesligi od pierwszych minut chcieli narzucić swój styl gry. Najpierw w 11. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Jean Zimmer, ale świetnie w bramce zachował się Daniel Batz. Kwadrans później golkipera gospodarzy wyręczył na linii Mario Muller, powstrzymując strzał głową Alfredo Moralesa.

Mimo przewagi podopieczni Uwe Roslera nie potrafili postawić kropki nad i, a wynik spotkania otworzył w 31. minucie Tobias Janicke, finalizując kontratak i podanie Kianza Froesego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Janicke celnie zakończył piękną akcję, Saarbruecken zaskoczyło Fortunę

Jakby tego było mało, chwilę później okazję miał Gillian Jurcher, ale tym razem dobrze spisał się Florian Kastenmeier.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Przyjezdni dominowali, a dobrą szansę miał Kelvin Ofori, ale strzał obronił Batz. O dużo większym szczęściu zespół z Zagłębia Saary mógł mówić w samej końcówce, gdy Manuel Zeitz faulował w szesnastce Kenana Karamana. W 83. minucie rzutu karnego na bramkę nie zamienił Rouwen Hennings.

Oglądaj Wideo: Eurosport Fortuna Duesseldorf zmarnowała karnego, Batz bohaterem

Karne i wybuch radości

Przed wielką sensacją w doliczonym czasie gry Fortunę uratował Mathias Jorgensen. Obrońca z Duesseldorfu strzałem głową zdobył bramkę, wykorzystując podanie bramkarza Kastenmeiera, który zawędrował w pole karne rywali.

O awansie do półfinału miała rozstrzygnąć dogrywka. W dodatkowym czasie brakowało jednak klarownych sytuacji, a na boisku panował chaos. Nadszedł czas na konkurs rzutów karnych.

Oglądaj Wideo: Eurosport Asysta bramkarza, gol dla Fortuny. Dogrywka w ćwierćfinale Pucharu Niemiec

Steven Zellner jako pierwszy podszedł do jedenastki, ale zatrzymał go Kastenmeier. Do rozstrzygnięcia potrzeba było aż dziesięć serii. Gospodarze zwyciężyli 7-6 i mogli świętować historyczny awans do najlepszej czwórki DFB Pokal.

Do klubu z Saarbruecken - w ramach premii za dotychczasowe występy - wpłynęło blisko 5,4 miliona euro.

Ćwierćfinały Pucharu Niemiec:

wtorek

1. FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf 1:1 (1:0), karne 7-6

Bramki: Janicke (31.) - Jorgensen (90.)

20:45, Schalke 04 - Bayern Monachium 0:1 (0:1)

środa

