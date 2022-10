Oni awans w Lidze Mistrzów mają już w kieszeni

Barcelona nad przepaścią. Co musi się wydarzyć, by awansowała? Remis w... czytaj dalej » Pierwszymi, które w sezonie 2022/23 zapewniły sobie awans do fazy pucharowej, zostały we wtorek zespoły Manchesteru City oraz broniący trofeum Realu Madryt. Obu wystarczyły remisy w czwartej serii gier: mistrzom Anglii w Kopenhadze (0:0), a Królewskim w Warszawie z Szachtarem (1:1).

Jeśli w piątej kolejce drużyny Pepa Guardioli i Carlo Ancelottiego zagwarantują sobie pierwsze miejsca w swoich grupach, to można spodziewać się, że ostatnie spotkania potraktują ulgowo.

Rekordowi

W środę z awansu cieszyły się kolejne. Jako pierwsze zrobiło to Napoli i to po raz pierwszy w historii klubu dwie kolejki przed końcem fazy grupowej. Lider Serie A, w którym od początku sezonu bryluje Piotr Zieliński, awans przypieczętował triumfem nad Ajaksem Amsterdam (4:2). Polak miał spory udział w tej okazałej wygranej. Neapolitańczycy jako jeden z dwóch zespołów w tej edycji może pochwalić się kompletem 12 punktów w czterech spotkaniach. Bilans bramkowy - 17:4 - też niczego sobie.



1 - Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale con due giornate di anticipo per la prima volta nella sua storia in Champions League. Fretta.#UCL#NapoliAjax — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 12, 2022





Kilka minut później do grona szczęśliwców dołączył Club Brugge, największa rewelacja tego sezonu Champions League. Mistrzowie Belgii, którzy trafili do grupy B z Atletico, Porto i Bayerem Leverkusen, z pewnością przez wielu ekspertów byli typowani do zajęcia ostatniego miejsca. Tymczasem nie tylko nie zaznali jeszcze porażki, ale jako jedyni w gronie 32 ekip (!) nie stracili nawet gola, a w środę bezbramkowo zremisowali w Madrycie. To drugi belgijski zespół w historii, który zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszym była drużyna z Gentu w sezonie 2015/16.



2 - Club Brugge are only the second Belgian team in history to reach the Last 16 of the UEFA Champions League after KAA Gent in 2015-16. Exploit. pic.twitter.com/WD0uuuMAms — OptaJean (@OptaJean) October 12, 2022





Ostatnim zespołem, który w środę cieszył się z awansu był Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec urządzili sobie ostre strzelanie w Pilźnie z Viktorią. Już do przerwy prowadzili 4:0, a ostatecznie zwyciężyli 4:2 i obok Napoli są jedynym klubem, który wygrał wszystkie cztery mecze. Mało tego, była drużyna Roberta Lewandowskiego jest pierwszą w historii rozgrywek, która wygrała 11 kolejnych spotkań w fazie grupowej. Do najlepszej szesnastki ekipa Juliana Nagelsmanna dotarła 15. rok z rzędu. Tylko Real Madryt ma dłuższą passę (20 lat).



15 – Der @FCBayern erreicht im 15. Jahr in Folge das Achtelfinale der #UCL, aktuell hat nur Real Madrid eine längere laufende Serie (20 Jahre). Kontinuität. #PLZFCBpic.twitter.com/vcN4cYn0Lh — OptaFranz (@OptaFranz) October 12, 2022





Kto dołączy następny? Najbliżej zapewnienia sobie gry w 1/8 finału są Liverpool, Inter Mediolan, Borussia Dortmund, PSG i Benfica.

Piąta, przedostatnia kolejka fazy grupowej odbędzie się 25 i 26 października, natomiast ostatnia: 1 i 2 listopada.

Wyniki meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:

wtorek, 11 października



grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1 (1:1)

AC Milan - Chelsea Londyn 0:2 (0:2)



grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1 (0:0)

Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2 (0:0)



grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City 0:0

Borussia Dortmund - Sevilla 1:1 (1:1)



grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus Turyn 2:0 (2:0)

Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona 1:1 (1:0)



środa, 12 października



grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

Rangers FC - Liverpool 1:7 (1:1)



grupa B

Atletico Madryt - FC Brugge 0:0 (0:0)

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1)

grupa C

Barcelona - Inter Mediolan 3:3 (1:0)

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4 (0:4)



grupa D

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)

Sporting Lizbona - Olympique Marsylia 0:2 (0:2)