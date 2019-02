Brutalny Real. Był w opałach, a i tak wygrał

Faworytem był Real. Wiadomo, ma apetyt na czwarty tytuł w Lidze Mistrzów z rzędu. W dodatku przez ostatni miesiąc madrytczycy w końcu wystrzelili z formą - wygrali osiem z ostatnich dziesięciu meczów, a do tego środowego przystępowali po dobrych spotkaniach z Barceloną (1:1) i Atletico (3:1).



Po drugiej stronie miał młodych wilków z Ajaksu. Owszem, są niedoświadczone, ale utytułowanego Realu się nie wystraszyły.



To amsterdamczycy od pierwszej minuty rządzili na boisku, byli po prostu lepszym zespołem. Naładowani energią zdominowali środek pola, atakowali rywali agresywnym pressingiem, szybko, jeszcze na połowie Realu. Lukę Modricia zupełnie wyłączyli z gry i sami wzięli się do roboty.

Źródło: Olaf Kraak / PAP / EPA Hakim Ziyech, Sergio Ramos i Toni Kroos

Jak nakręceni

U gospodarzy szaleli Dusan Tadić, Hakim Ziyech i David Neres. Pierwszy obił słupek, strzał drugiego jakimś cudem obronił Thibaut Courtois, a trzeci co chwila nękał po lewej stronie obrońcę Daniego Carvajala. Można było cmokać z zachwytu.

Piłkarze Ajaksu grali jak nakręceni. Real odpowiedział tak naprawdę tylko raz - strzałem Viniciusa Juniora ze skraju pola karnego.

Źródło: Getty Images Thibaut Courtois za chwilę przepuści piłkę. Gola dla Ajaksu nie uznano

Upragniony gol anulowany

Ajax miał wszystko oprócz goli. W końcu, w 37. minucie, dopiął swego. Piłka wpadła do siatki, stadion niemalże eksplodował z euforii, ale na krótko. Sędzia Damir Skomina skorzystał z podpowiedzi obsługującego technologię VAR Szymona Marciniaka (pierwotnie, przed odniesieniem kontuzji, to Polak miał prowadzić spotkanie) i gola anulował. Uznał, że przy strzale Nicolasa Tagliafico był spalony. Decyzja dyskusyjna. Schodzącego na przerwę słoweńskiego arbitra pożegnały gwizdy.

Źródło: PAP/EPA Damir Skomina naraził się kibicom Ajaksu



Pytanie, jakie się nasuwało po pierwszej połowie było następujące: czy da się grać w takim tempie przez całe spotkanie i czy piłkarze Ajaksu wytrzymają to kondycyjnie?

Trzy gole, dwa Realu

Tottenham przetrwał, później rozbił Borussię. Awans niemal pewny Tylko kataklizm... czytaj dalej » Jak się okazało, nie było bezpodstawne. Obraz gry się zmienił. Z piłkarzy Ajaksu jakby zeszło powietrze, a goście w końcu przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Efekty przyszły momentalnie. Kwadrans gry po przerwie wystrzelił jak z procy Vinicius Junior, na koniec oddał piłkę Karimowi Benzemie, a ten huknął tak, że Andre Onana skapitulował. Dla Francuza to był 60. gol w Lidze Mistrzów.

Kto skreślił amsterdamczyków, zrobił to za szybko. Młodzież Erika ten Haga podniosła się. Wydawało się, że Real ma mecz pod kontrolą. Tymczasem Królewscy stracili piłkę w środku pola. Popędził z nią Neres, oddał koledze, a Ziyech zrobił, co powinien zrobić. 1:1.

Emocje się nie skończyły, bo Real koniecznie chciał wyjechać z Holandii z zaliczką, choćby najskromniejszą. I udało się. Poszła kontra, którą zainicjował Casemiro. Uruchomił Carvajala, a ten podał w pole karne. W nim zimną krew zachował Marco Asensio. Madrytczycy wygrali 2:1.

Odetchnęli, bo najedli się sporo strachu. Rewanż 5 marca.

1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Bramki: Son (47.), Vertonghen (83.), Llorente (86.)



Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)

Bramki: Ziyech (75) - Benzema (60), Asensio (87)



wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - FC Barcelona

Liverpool - Bayern Monachium



środa, 20 lutego

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus