Oni czekają na losowanie Ligi Mistrzów. Ćwierćfinaliści rozgrywek w komplecie

Piłkarze Chelsea Londyn spotkają się we wtorek z Atletico Madryt w pierwszym meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mecz zostanie rozegrany w Bukareszcie.

W czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Juventus podejmie Ferencvaros. Zobacz przygotowania piłkarzy mistrza Włoch do tego spotkania.

Zawodnicy FC Porto szykują się do sobotniego finału Pucharu Portugalii, w którym zmierzą się z Benficą Lizbona.

Piłkarze Borussi przygotowywali się w do sobotniego spotkania przeciwko eekipie z Leverkusen.

Bayern Monachium, Borussia Dortmund (Niemcy), Chelsea, Liverpool, Manchester City (Anglia), Paris Saint-Germain (Francja), FC Porto (Portugalia) i Real Madryt (Hiszpania) – tak prezentuje się komplet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów w tym sezonie.

Juventus i Sevilla za burtą

We minionym tygodniu straty próbowali odrobić piłkarze Juventusu, którzy w Porto przegrali 1:2. I chociaż w rewanżu Wojciech Szczęsny i spółka zwyciężyli 3:2, to dzięki lepszemu bilansowi wyjazdowych bramek do ćwierćfinału kwalifikację uzyskali Portugalczycy.

Z awansu cieszyła się także Borussia Dortmund, która zremisowała z Sevillą 2:2. Niemiecka drużyna miała zaliczkę z pierwszego, wyjazdowego meczu, w którym wygrała 3:2.

Barcelona marzyła o powtórce z 2017 roku

Aż trzybramkową stratę próbowała odrobić Barcelona, która pierwsze spotkanie z Paris Saint-Germain przegrała na Camp Nou 1:4. W 2017 roku Hiszpanie byli w podobnej sytuacji po pierwszym meczu i cel osiągnęli.

Tamten dwumecz 1/8 finału zapisał się w historii. Duma Katalonii przegrała na wyjeździe 0:4, ale trzy tygodnie później zwyciężyła w rewanżu 6:1 i została pierwszym w Champions League zespołem, który odrobił czterobramkową stratę. Tym razem cudu nie było. Paryski klub zremisował 1:1 i cieszył się z awansu.

Dalej gra również Liverpool, który wyeliminował RB Lipsk. Pierwsze spotkanie mistrzowie Anglii, którzy od początku roku fatalnie spisują się w Premier League, wygrali 2:0. W rewanżu padł identyczny wynik, a na listę strzelców wpisał się ci sami piłkarze co trzy tygodnie temu.

Z powodu restrykcji w podróżowaniu dwumecz rozgrywany był w Budapeszcie.

Real i City postawili kropkę nad i

Pozostałe rewanże zaplanowano na 16-17 marca.

We wtorek Manchester City bronił dwubramkowej zaliczki z Borussią Moenchengladbach, a Real Madryt jednobramkowej z Atalantą Bergamo.

Niespodzianki nie było. The Citizens nie pozostawili złudzeń. Wygrali 2:0 i cieszą się z czwartego z rzędu awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To nie wszystko. Ich bramkarza w tych rozgrywkach nie można pokonać od 706 minut.

Madrytczycy również okazali się poza zasięgiem. Skończyło się wynikiem 3:1. Królewscy po raz pierwszy od 2018 roku zagrają w ćwierćfinale.

Formalność "Lewego"

Komplet ćwierćfinalistów został wyłoniony w środę. Tylko kataklizm mógł odebrać awans Robertowi Lewandowskiemu i jego Bayernowi. W Rzymie obrońcy tytułu wygrali aż 4:1.W rewanżu niemiecka ekipa także była górą - zwyciężyła 2:1.



Ciekawie miało być w rewanżu Chelsea - Atletico. W pierwszym starciu, rozegranym w Bukareszcie, 1:0 wygrała londyńska drużyna. W rewanżu też dominowała - 2:0.



Losowanie ćwierćfinałów zaplanowano na piątek (19 marca). Ceremonia w szwajcarskim Nyonie rozpocznie się o godzinie 12.00. W czołowej ósemce każdy może zagrać z każdym – zabraknie rozstawień i ograniczeń przy łączeniu par.

Pierwsze mecze 1/4 finału odbędą się 6 i 7 kwietnia. Rewanże tydzień później.

Finał na Stadionie Olimpijskim Atatuerka w Stambule rozegrany zostanie 29 maja.

Rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 9 marca

Juventus Turyn - FC Porto 3:2 (po dogrywce) - WYNIK I RELACJA(1:2 w pierwszym meczu)

Borussia Dortmund - Sevilla 2:2 - WYNIK I RELACJA(3:2 w pierwszym meczu)



środa, 10 marca

Liverpool - RB Lipsk 2:0 - WYNIK I RELACJA(2:0 w pierwszym meczu)

Paris Saint-Germain - Barcelona 1:1 - WYNIK I RELACJA(4:1 w pierwszym meczu)



wtorek, 16 marca

Manchester City - Borussia Moenchengladbach 2:0 WYNIK I RELACJA (2:0 w pierwszym meczu)

Real Madryt - Atalanta Bergamo 3:1 WYNIK I RELACJA3:1(1:0 w pierwszym meczu)



środa, 17 marca

Bayern Monachium - Lazio Rzym 2:1 WYNIK I RELACJA (4:1 w pierwszym meczu)

Chelsea - Atletico Madryt 2:0 WYNIK I RELACJA(1:0 w pierwszym meczu)

Kolejne rundy:

19 marca - losowanie par 1/4 i 1/2 finału

6-7 kwietnia - pierwsze mecze 1/4 finału

13-14 kwietnia - rewanże 1/4 finału

27-28 kwietnia - pierwsze mecze 1/2 finału

4-5 maja - rewanże 1/2 finału

29 maja - finał w Stambule