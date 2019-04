Europejski koszmar Guardioli. Trzeci sezon w Manchesterze, trzecie wielkie rozczarowanie

Trafił do Barcelony, mógł do Tottenhamu

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Manchester City przegrał na wyjeździe z Tottenhamem 0:1. Czy w środę The Citizens odwrócą losy awansu, a Pep Guardiola po raz pierwszy zaprowadzi City do półfinału LM? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

Emocjami z rewanżowego meczu ćwierćfinału można by obdzielić całą edycję rozgrywek. Na Etihad Stadium w Manchesterze było wszystko - mnóstwo goli, zwroty akcji, interwencje systemu VAR, a rekord gonił rekord. Prowadzili jedni, później wygrywali drudzy. Stanęło na 4:3 dla Obywateli. A to dało awans Tottenhamowi, który pierwszy mecz w Londynie wygrał 1:0.

Przedwczesna radość

Kulminacją emocji była ostatnia akcja. W niej po raz trzeci tego wieczoru trafił Raheem Sterling, a ekipa City, z Guardiolą na czele, oszalała z radości. Jak się okazało, za wcześnie. Był spalony, City wróciło do piekła, Tottenham do nieba.

Źródło: PAP/EPA/NIGEL RODDIS Ten komunikat wyrzucił Manchester City z Ligi Mistrzów

Kiedy sędzia Cuneyt Cakir uniósł rękę, wskazując pozycję spaloną, z twarzy hiszpańskiego trenera jakby odpłynęła cała krew. Guardiola momentalnie zbladł do koloru pergaminu, bo znów drzwi do półfinału Ligi Mistrzów zatrzasnęły mu się przed samym nosem. A przecież Tottenham miał być tylko kolejnym pionkiem do zbicia, kolejną przeszkodą, którą jego walec miał rozjechać w drodze na madrycki stadion Wanda Metropolitano, gdzie rozegrany zostanie finał.

Obeszli się smakiem

Strzał ręką czy biodrem? Złoty, ale bardzo kontrowersyjny gol Tottenhamu Rewanżowy... czytaj dalej » Wróciły koszmary minionych lat. Guardiola jest trenem City od trzech sezonów. Trzeci raz zagrał ze swoją drużyną w fazie play-off Champions League i za każdym razem odpadał w roli faworyta. Najdalej w ćwierćfinale, tak jak w feralny środowy wieczór.

Zaczęło się w sezonie 2016/2017. Obywatele, jak to oni, w grupie poradzili sobie bez większych problemów. A i w 1/8 finału nie zostali rzuceni na specjalnie głęboką wodę, bo los im przydzielił Monaco.

W drużynie z Księstwa grali wtedy Kylian Mbappe, Bernardo Silva (dziś City) czy nasz Kamil Glik, ale wydawało się, że gwiazdozbiór Guardioli poradzi sobie bez trudu. Pierwszy mecz był fantastyczny, wygrany 5:3, drugi skończył się szokiem - to Monaco zwyciężyło 3:1 i wyrzuciło angielskiego giganta z Europy.

Minął rok, a w ćwierćfinale na Manchester czekał Liverpool. Miało być trudniej, ale 0:3 w pierwszym meczu nie spodziewał się chyba nikt. Na dokładkę The Reds wygrali jeszcze rewanż. Ćwierćfinał i tylko ćwierćfinał - znów trzeba było obejść się smakiem.

Po kolejnych 12 miesiącach katem Guardioli okazał się Tottenham.

Nieosiągalny etap

Jeszcze kilka lat temu Katalończyk był uznawany za specjalistę od wygrywania Ligi Mistrzów. Dwukrotnie triumfował z Barceloną, później zaliczył trzy kolejne półfinały z Bayernem. Z City trzeba na to poczekać przynajmniej do kolejnego sezonu.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool