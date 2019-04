20 lat po "najwspanialszej nocy w życiu niektórych". Solskjaer wraca do Barcelony

Ole Gunnar Solskjaer zdobył pamiętną bramkę w finale Ligi Mistrzów w 1999 roku. Wtedy na Camp Nou jeszcze jako piłkarz Manchesteru United wygrał z Bayernem 2:1. Teraz wraca do Barcelony jako trener. Oto, co powiedział przed rewanżem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Trener Manchesteru: wciąż stać nas na awans Menedżer... czytaj dalej » 10 kwietnia Duma Katalonii wygrała w Teatrze Marzeń 1:0. Samobójcze trafienie, po wrzutce Lionela Messiego i główce Luisa Suareza, zapisano Luke'owi Shawowi, o którego otarła się piłka.

W rewanżu Czerwone Diabły muszą trafić do siatki rywala choć raz, by doprowadzić do dogrywki.

Najpierw Sheringham, potem Solskjaer

Solskjaer wraca na Camp Nou po 20 latach. Był częścią drużyny, która 26 maja 1999 roku triumfowała tam w wielkim finale LM. Był jednym z bohaterów.

United mierzyli się wtedy z Bayernem Monachium. Przegrywali do 90. minuty, wiary w zwycięstwo nie stracili. I już w doliczonym czasie gole angielskiego zespołu strzelili Teddy Sheringham i Solskjaer. Obaj zmiennicy.

Pytania o tamte wydarzenia spadają teraz na niego z każdej strony. - Tak, przywołano tamten mecz kilkukrotnie - śmiał się Norweg podczas konferencji prasowej. - Ludzie podchodzą, gratulują, wspominają. Niektórzy przyznają, że była to najwspanialsza noc w ich życiu, tylko proszą, by nie powtarzać tego ich żonom. Takie historie - opowiadał.

Wyjawił też, że - ciesząc się wtedy z decydującego ciosu - naciągnął więzadła poboczne w kolanie. - Straciłem potem dwa czy trzy tygodnie, nie wystąpiłem w reprezentacji, ale było warto - zapewnił.

Źródło: Getty Images Solskjaer po golu na 2:1, Camp Nou, 26 maja 1999 rok

Jest pewien, że teraz dysponuje składem, który stać na pokonanie Dumy Katalonii na jej terenie. - Jeżeli chcesz być częścią Manchesteru United, musisz mieć osobowość. Musisz stawać do walki z każdym, bez rozglądania się na boki i proszenia o pomoc. Dla mnie to sprawa pewności siebie, wiary w swoje umiejętności, maksymalnej koncentracji - opowiadał.

Widowisko zapowiada się przednie, bo Barcelona jak zawsze postawi na atak. - Chcemy zdobywać bramki, każdy inny plan byłby absurdalny - stwierdził szkoleniowiec Ernesto Valverde. Potwierdził, że poturbowany na Old Trafford Messi jest gotowy do rywalizacji.

Od razu przypomniano, że Argentyńczyk przez pięć ostatnich lat nie trafił do siatki w ćwierćfinale LM. - To znaczy, że najwyższa pora, by to zmienić - oznajmił Valverde.