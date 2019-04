Strzał ręką czy biodrem? Złoty, ale bardzo kontrowersyjny gol Tottenhamu

Hiszpan wszedł na murawę Etihad w 41. minucie spotkania za kontuzjowanego Moussę Sissoko. Wychowanek Athletico Bilbao nie strzelił najpiękniejszego gola w historii występów z kogutem na piersi, ale najważniejszego w najnowszej historii klubu.

W 73. minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Kieran Trippier, w polu karnym najwyżej wyskoczył rosły Llorente. Nie strzelił głową, jak zwykł to robić w czasie swojej kariery, ale piłka i tak wpadła do bramki. Rywale reklamowali, że 34-letni napastnik pomógł sobie ręką. No właśnie: ręka czy uderzenie biodrem?

Sędzia Cuneyt Cakir bardzo długo korzystał z technologii VAR, w końcu Turek gola uznał.



W tym momencie Tottenham zmniejszył rozmiary porażki na Etihad z City na 3:4, ale ten wynik dawał londyńczykom awans do półfinału Ligi Mistrzów, bo w pierwszym meczu u siebie wygrali 1:0.

Gol, VAR i gola nie ma

Sen mógł się skończyć w doliczonym czasie gry. Gola strzelił Raheem Sterling, w obozie Manchesteru wybuchła euforia. Przedwczesna. Zdaniem sędziego dogrywający do Anglika Sergio Aguero był na spalonym. Znów musiano użyć VAR.

City w jednym momencie z piłkarskiego nieba stoczyli się do piekła. Cieszył się wyłącznie Tottenham.

O finał Champions League zagra z Ajaksem. W drugim półfinale Barcelona zmierzy się z Liverpoolem.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool