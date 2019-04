Barcelona prowadzi w Manchesterze. Poturbowany Messi jednym z bohaterów

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

23:00 Manchester United - Barcelona 0:1 (Shaw 13' samobójcza)

Ajax Amsterdam - Juventus 0:1 (Ronaldo 45')

21:49 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY.

45 minuta Szybka wymiana piłki w tercecie Messi-Coutinho-Suarez. Sprzed pola karnego uderzał ten ostatni., Obok bramki.

21:46 Tak wygląda Messi po ciosie od Smallinga.

Lionel Messi, meet Chris Smalling. pic.twitter.com/2S9ti534sm — Squawka News (@SquawkaNews) 10 kwietnia 2019

21:46 Tymczasem Juventus obejmuje prowadzenie w Amsterdamie za sprawą Ronaldo. Jest 45. minuta meczu.

41 minuta Dośrodkowanie z prawej strony, Ter Stegen piąstkujew polu akrnym. Bramkarz Barcy w końcu zmuszony do jakiegoś wysiłku.

39 minuta Rashford jako jedyny zawodnik Manchesteru sprawia wrażenie kogoś, kto mógłby dziś wyrządzić krzywdę Barcelonie. Przed momentem fatalnie przed bramką gości zachował się Dalot, który dostając piłkę na nos, posłał ją daleko obok słupka

21:40 Ósma bramka samobójcza United w historii rozgrywek.

8 - No team has scored more own goals in Champions League history than Manchester United, with Luke Shaw's tonight their eighth in the competition. Hapless. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) 10 kwietnia 2019

36 minuta Było groźnie! Suarez zastawiał się w polu karnym, robiąc miejsce do oddania strzału dla Coutinho. Ten huknął prostym podbiciem. Manchester uratowała kapitalna interwencja nogą de Gei.

21:32 Źródło: Peter Powell/EPA/PAP Messi, Luis Suarez

30 minuta Na trybunach zawrzało. McTominay zahaczony przez Pique upadł w polu karnym. Sędzia jedenastki nie podyktował, a chyba mógł. Teraz mamy przerwę w grze, bo Smalling przypadkowo uderzył w ręką w twarz Messiego. Argetyńczykowi krwawi nos.

26 minuta Manchester próbuje. Dośrodkował Pogba, ale niedokładnie. Lukaku nie mógł zamknąć akcji, tym bardziej, że miał koło siebie dwóch obrońców.

21:27 UEFA zapisała trafienie dla Barcelony na konto Luke'a Shawa, który dotknął piłkę tuż przed linią, zanim ta wpadła do bramki. Mamy więc gola samobójczego.

21:24 Tak Suarez dał prowadzenie gościom.

Luis Suárez heads back towards goal and it deflects off Luke Shaw and into the Man Utd net.



UEFA have announced that it will go down as an own goal. pic.twitter.com/NXNgGqu9MP — Squawka News (@SquawkaNews) 10 kwietnia 2019

21 minuta Rashford znów próbował. Strzelał z 25 metrów, przeniósł piłkę nad poprzeczką.

20 minuta Nieudolna kontra Manchesteru. Akcje kończy fatalne dośrodkowanie Younga.

21:21 Manchester próbuje się odgryźć, ale wciąż musi uważać na ataki gości. Shaw ukarany przed chwilą kartką.

14 minuta Manchester w trudnym położeniu. Ale trzeba przyznać, że ta bramka wisiała w powietrzu. Początkowo sędzi nie uznał trafienia, odgwizdując pozycję spaloną Messiego. Dopiero po analizie VAR zmienił decyzję.

13 minuta Messi wszedł z głębi pola w szesnastkę, przyjął piłkę, dośrodkował na długi słupek, gdzie wysoko wyskoczył Suarez. Uderzenie głową Urugwajczyka wpadło do siatki zanim zdążył interweniować próbujący ratować sytuację obrońca gospodarzy.

13 minuta Gol! 1:0 dla Barcelony! Luis Suarez

8 minuta Mogło być groźnie. Rashford ładnie wyszedł do prostopadłego podania, przed pole karnym uprzedził go jednak świetnie wychodzący z bramki ter Stegen.

7 minuta Goście długo konstruują akcje, ale przy tym nie forsują tempa.

21:07 Angielskim zespołom Messi strzelać potrafi.

22 – Lionel Messi has scored more Champions League goals against English opponents than any other player has in the competition’s history. Beef. #MUNBARpic.twitter.com/y1kaGkrYq7 — OptaJoe (@OptaJoe) 10 kwietnia 2019

4 minuta Rashford uderzył z rzutu wolnego bezpośrednio na bramkę. Ponad metr obok słupka.

3 minuta Faul Busquetsa na McTominayu. Będzie rzut wolny dla United 25 metrów od bramki.

2 minuta Krótko rozegrany korner. Bez dośrodkowania. Barcelona szanuje piłkę.

1 minuta Barcelona przy piłce, atakuje lewą stronę. Wywalczyła rzut rożny.

1 minuta Pierwszy gwizdek, zaczęła Barcelona.

BREAKING | Manchester United XI to face FC Barcelona



What do you think of this lineup? pic.twitter.com/H6yuHWMKIN — Manchester United Updates (@mnuupdates) 10 kwietnia 2019

Barça XI#MUFCBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 kwietnia 2019

20:48 Źródło: Newspix Do tej pory Messi wbił Manchesterowi United dwa gole

20:48 Nie licząc meczów towarzyskich, ostatnio oba zespoły grały ze sobą w finale LM w 2009 i 2011 roku. Dwukrotnie lepsza była Barcelona, za to w dwumeczu półfinałowym w 2008 górą były Czerwone Diabły, które zresztą sięgnęły później po trofeum.