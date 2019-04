Kapitan Werderu wściekły po karnym dla Bayernu. "To śmieszne"

Na dziesięć minut przed zakończeniem regulaminowego czasu w pole karne gospodarzy przedarł się Kingsley Coman. Francuz walczył o piłkę z Teodorem Gebreselassie, za chwilę padł na murawę. Zderzenie nie wydawało się brutalne, ale sędzia Daniel Siebert wskazał na jedenasty metr.

Kiedy arbiter skontaktował się z asystentami od VAR-u, wydawało się, że ze swojej decyzji się wycofa. Do tego jednak nie doszło. Rzut karny na gola zamienił Robert Lewandowski. Bayern wyszedł na prowadzenie 3:2 i już go nie oddał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Gol Lewandowskiego z rzutu karnego przeciwko Werderowi

Dwa punkty widzenia

Lewandowski wprowadził Bayern do finału Pucharu Niemiec Robert... czytaj dalej » - Jeśli to był karny, to jest to śmieszne. Kontakt między zawodnikami był minimalny - denerwował się przed kamerą ARD Kruse. - To zdecydowanie za mało. Gdyby sędzia od razu nie podyktował faulu, to VAR by nie zareagował - dodał.

A czy napastnik czuje się oszukany? - Tu nie chodzi o oszustwo. Przecież mamy na dowód wideo. Wszyscy widzieli, co się wydarzyło - grzmiał.

Zupełnie inaczej sytuację podsumował prezydent Bayernu Uli Hoeness. - Stuprocentowy karny. Nie ma żadnej dyskusji. Rozmawiałem z Kingsleyem, powiedział, że był kontakt, że czuł uderzenie łokciem - stwierdził.

Bawarczycy zagrają w finale po raz 23., a wielka w tym zasługa Lewandowskiego. W środowy wieczór Polak trafił też na 1:0. W sumie snajper uzbierał w tej edycji rozgrywek pięć trafień i tylko o jedno ustępuje Pierre-Michelowi Lassodze z Hamburga.

O trofeum Bayern zagra 25 maja z RB Lipsk. Transmisja w Eurosporcie 1.