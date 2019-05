Bohater półfinału popłakał się przed kamerą, gdy zobaczył swojego gola

Do przerwy Koguty przegrywały 0:2 i były za burtą. Drugą połowa była jednak popisem Brazylijczyka. 55., 59. i wreszcie 96. - to minuty, w których Moura wpisywał się na listę strzelców. Jego zespół pokonał amsterdamczyków 3:2 i w nagrodę 1 czerwca zagra w finale Champions League w Madrycie.

Po końcowym gwizdku jeszcze długo nie mogło do niego dojść, czego dokonał. Przycupnął na murawie i nie dowierzał, łapiąc się za głowę. Oczywiście w międzyczasie został serdecznie wyściskany przez wszystkich kolegów z zespołu i sztabu szkoleniowego.

Źródło: gettyimages.com Lucas nie dowierzał

"Najlepsza chwila w mojej karierze"

Emocje z murawy przeniosły się w strefę wywiadów. Po takim meczu był, co oczywiste, najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem wśród dziennikarzy. Pierwszeństwo mieli ci z Brazylii, którzy na początek rozmowy pokazali swojemu rodakowi telefon z nagraniem, na którym szaleją ze szczęścia po golu na 3:2. Golu, który pogrążył Ajax i dał awans Kogutom. Moura nie wytrzymał - popłakał się ze wzruszenia.



Lucas Moura was shown the Brazilian commentary of his winner last night...



And this was his reaction pic.twitter.com/AUo0pzez0n — Goal (@goal) May 9, 2019

Potem, gdy już otarł łzy, wydusił z siebie parę zdań. - Futbol dostarcza nam emocji, których nie umiemy sobie nawet wyobrazić. Spójrzcie na mnie - to najlepsza chwila w mojej karierze, w moim życiu. Nie da się wyrazić słowami tego, co czuję. Na pewno szczęście i duma z kolegów. Daliśmy z siebie wszystko, jesteśmy rodziną. To niesamowite - cieszył się.

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

Matthijs de Ligt (5), Hakim Ziyech (35) - Lucas Moura (55, 59, 90+6).



Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Andre Onana - Noussair Mazraoui, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Nicolas Tagliafico - Hakim Ziyech, Donny Van de Beek (90. Lisandro Magallan), Lasse Schoene (60. Joel Veltman), Frenkie De Jong, Dusan Tadic - Kasper Dolberg (67. Daley Sinkgraven).

Tottenham: Hugo Lloris - Kieran Trippier (81. Erik Lamela), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose (82. Ben Davies) - Victor Wanyama (46. Fernando Llorente), Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Dele Alli - Lucas Moura, Heung-Min Son.