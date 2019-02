Blamaż Arsenalu. Będzie odrabiał straty z Białorusi

Uczczą pamięć Emiliano Sali. Minuta ciszy przed meczami LM i LE Przed wszystkimi... czytaj dalej » Londyńczycy pojechali na Białoruś w uprzywilejowanej sytuacji. Piłkarze z Borysowa nie przystąpili jeszcze do rywalizacji w rundzie wiosennej ekstraklasy i można było się spodziewać, że na tle faworyzowanego przeciwnika będzie im brakować rytmu meczowego.

Ogranie to jedno, a wspomnienia z meczów z Arsenalem to drugie. Obie ekipy mierzyły się również w minionym sezonie Ligi Europy i wtedy BATE dwukrotnie zebrało tęgie lanie - 2:4 i 0:6. To było w fazie grupowej. Tamte wyniki to jednak historia. Okazało się, że w czwartek nie miała ona żadnego znaczenia i skończyło się niespodzianką.

Liczne ataki na nic

The Gunners przeważali niemal całą pierwszą połowę. To oni częściej utrzymywali się przy piłce, to oni częściej strzelali i wydawało się, że tylko kwestią czasu, kiedy wreszcie otworzą wynik. Gol dla Arsenalu jednak nie padał, a bramkę niespodziewanie zdobyli gospodarze. Tuż przed zmianą stron jeden z niewielu wypadów BATE wykończył Stanisław Dragun. Było 0:1, ale do niespodzianki wciąż było daleko. Kanonierzy mieli 45 minut na odrobienie strat.

Źródło: Getty Images BATE świętuje zwycięskiego gola

W drugiej części przewaga angielskiej ekipy zarysowała się jeszcze wyraźniej, ale wyrównania wciąż nie było. W końcu trener Unai Emery sięgnął po swoje najcięższe działo. Z ławki rezerwowych do boju posłał Gabończyka Pierre'a-Emericka Aubameyanga, ale i to na nic się zdało. W Borysowie sensacja, Arsenal będzie musiał odrabiać straty na Emirates Stadium.

Rewanż w Londynie 21 lutego.

BATE - Arsenal 1:0

Bramka: Dragun (45')



Wynik i program 1/16 finału Ligi Europy:

wtorek, 12 lutego

Fenerbahce Stambuł - Zenit Sankt Petersburg 1:0 (1:0)

czwartek, 14 lutego

Galatasaray Stambuł - Benfica Lizbona 1:2

Rapid Wiedeń - Inter Mediolan 0:1

Rennes - Betis Sewilla 3:3

Slavia Praga - KRC Genk 0:0

Olympiakos Pireus - Dynamo Kijów 2:2

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen 0:0

Lazio Rzym - Sevilla 0:1

Sporting Lizbona - Villarreal (21.00)

FC Zurich - SSC Napoli (21.00)

Viktoria Pilzno - Dinamo Zagrzeb (21.00)

FC Brugge - FC Salzburg (21.00)

Malmoe FF - Chelsea Londyn (21.00)

Szachtar Donieck - Eintracht Frankfurt (21.00)

Celtic Glasgow - Valencia (21.00)