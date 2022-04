Rosjanie nie dostaną obiecanych samochodów za medale

Cyntia Appiah i jej partnerka przewróciły się w trzecim przejeździe bobslejowych dwójek. Kanadyjki spadły przez to na ósme miejsce. Zawodniczki nie odniosły żadnych obrażeń. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Pekin 2022. Ostatnie medale olimpijskie wręczone. Johaug i Bolszunow ozłoceni Podczas ceremonii... czytaj dalej » Reprezentujący barwy Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC) sportowcy zdobyli w Pekinie 32 medale, w tym sześć złotych. W nagrodę mieli otrzymać luksusowe samochody jednej z niemieckich marek. Te jednak nie mogą zostać dostarczone na teren Rosji.

Po ataku na Ukrainę kraj agresora został obłożony licznymi sankcjami, w tym zakazem eksportu wielu produktów.

Realizację obietnicy uniemożliwiło również zamknięcie fabryk samochodów zlokalizowanych na terenie Rosji.

Ruble zamiast samochodów

W tej sytuacji Rosyjski Fundusz Wsparcia Olimpijczyków, odpowiedzialny za przekazanie nagród olimpijczykom, postanowił, że nagrody zostały zamienione na ekwiwalent pieniężny w równowartości nagród wypłacanych przez Rosyjski Komitet Olimpijski.

"W obecnej sytuacji kierownictwo funduszu zdecydowało się na wymianę samochodów na dotacje pieniężne mistrzom i medalistom igrzysk olimpijskich w Pekinie. Ich wielkość jest porównywalna z płatnościami od państwa. Sytuacji z zagranicznymi producentami nie będziemy komentować" - napisano w oświadczeniu, przekazanym rosyjskiemu serwisowi matchtv.ru.

Oznacza to, że złoci medaliści dostaną po ok. 4 mln rubli (równowartość ok. 50 tys. dolarów), po 2,5 mln rubli (ok. 31 tys. dolarów) otrzymają srebrni medaliści, a po 1,7 mln rubli (ok. 21 tys. dolarów) przeznaczono dla zdobywców brązowych medali.

Prezydent ROC Aleksander Żukow stwierdził, że sportowcy "będą zadowoleni z takiego odszkodowania", które określił jako "normalną decyzję" w zaistniałej sytuacji.