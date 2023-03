"Martwię się o naszych sportowców, reprezentacje narodowe i wszystkich Ukraińców"

18.03 | Członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pochodzący z Rosji zatrzymają swoje stanowiska. Decyzja ta dziwi ekspertów, gdyż MKOl wcześniej apelował do związków sportowych o niedopuszczenie Rosjan i Białorusinów do udziału w zawodach i rywalizacji. O szczegółach Aleksandra Kąkol.

Polski Komitet Olimpijski ubolewa nad decyzją w sprawie Rosjan Polski Komitet... czytaj dalej » We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi.

Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach zapadnie później. Nie rozpatrywano kwestii ich występu zmaganiach w 2024 i 2026 roku.

Minister zawiedziony

- Chcę szczerze powiedzieć, że martwię się o naszych sportowców, nasze reprezentacje narodowe i ogólnie wszystkich Ukraińców. Było dla nas bardzo ważne, aby sportowcy z Rosji i Białorusi nie pojawiali się na żadnych arenach sportowych na świecie. Niestety, we wtorek okazało się coś innego. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe na froncie dyplomatycznym - mówi w rozmowie z serwisem "Suspilne" Wadym Hutcajt.

Ukraiński działacz zaznacza, że razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zrobiono dużo w kwestii wpływania na wszystkie federacje sportowe na świecie. Chodziło o to, aby to one po ewentualnej niekorzystnej dla Ukrainy decyzji MKOl, oddzielnie decydowały o pozwoleniu na start Rosjanom i Białorusinom.

Źródło: Getty Images Wadym Hutcajt jest ministrem sportu i szefem ukraińskiego komitetu olimpijskiego

"Żeby nigdy ich nie przyjęły"

Zdaniem Hutcajta decyzja MKOl pomoże wykluczonym dotychczas sportowcom wrócić do tych federacji, które i tak chciały to zrobić. A zadaniem Ukrainy będzie im zapobiegać.

- Jesteśmy zdania, że ogłoszone zasady dotyczą tych federacji, które przyjęły lub chcą przyjąć rosyjskich i białoruskich reprezentantów. W przyszłości będziemy pracować i robić wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie międzynarodowe federacje, które jeszcze nie przyjęły sportowców z krajów agresorów, nigdy tego nie zrobiły. Wszyscy szefowie ukraińskich związków powinni współpracować ze swoimi federacjami międzynarodowymi w sprawie niedopuszczania zawodników z Rosji i Białorusi - dodaje minister.

Źródło: Getty Images Rosjanie wystąpią w Paryżu pod neutralną flagą?

Znajdą pracowników wojska

Hutcajt zwrócił uwagę na zakaz udziału w zawodach sportowców, którzy mają kontrakt z siłami zbrojnymi Rosji lub Białorusi.

- Stale podkreślaliśmy w naszej komunikacji z MKOl, że prawie 70 procent sportowców z tych krajów jest w siłach zbrojnych albo należy do personelu wojskowego. Oni otrzymują pensje od wojska, tak jak na przykład członkowie klubów CSKA, czy Dynamo Moskwa. Znalezienie i udowodnienie, że dany sportowiec pobiera wynagrodzenie z wojska nie będzie proste. Czeka nas trudna praca, ale będziemy musieli ją wykonać – powiedział Hutcajt.