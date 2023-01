Igrzyska olimpijskie w Warner Bros. Discovery do 2032 roku

Na ostatniej boi zwrotniczej doszło do kontrowersyjnej sytuacji, co wywołało protest Francuzek. Według nich, Brytyjki najprawdopodobniej zwolniły i przepuściły Polki przed ostatnią prostą. Zobacz tę sytuację. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Martyna Galant po półfinałowym biegu na 1500 m. Polka nie awansowała do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia nasz biegacz przed czwartkowymi półfinałami biegu na 1500 m.

Zobacz, co powiedziała Natalia Kaczmarek po biegu półfinałowym na 400 m kobiet. Polka nie zdołała awansować do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz występ Aleksandry Mirosław w kwalifikacjach prowadzenia we wspinaczce sportowej. Polka zdołała awansować do finałowej rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz wszystkie występy Aleksandry Mirosław w kwalifikacjach wspinaczki sportowej. Polka wygrała rywalizację we wspinaczce na szybkość, gorzej było w boulderingu i prowadzeniu, ale zdołała awansować do finału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Mirosław po kwalifikacjach we wspinaczce sportowej. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Niestety Gadżimurad Raszydow okazał się za mocny dla Magomedmurada Gadżijewa w 1/4 finału do 65 kg. teraz reprezentant Polski czeka na dalsze rozstrzygnięcia. Jeżeli Rosjanin wejdzie do finału, Gadżijew otrzyma szansę walki w repasażach.

Wiktor Głazunow dopłynął siódmy do mety półfinału C-1 1000 m. Tym samym nie zakwalifikował się do finału A. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co miały do powiedzenia brązowe medalistki IO.

Oto co po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk miała do przekazania kibicom Maria Andrejczyk.

Do ogromnej kraksy doszło podczas scratchu, pierwszej konkurencji w omnium kobiet. Niestety jedną z poszkodowanych była Daria Pikulik. Zobacz, jak doszło do tej kraksy. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Symbol wolności maskotką igrzysk olimpijskich Paryż 2024 Czapka frygijska,... czytaj dalej » W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Europejska Unia Nadawców oraz Warner Bros. Discovery złożyły wspólną ofertą nabycia pełnych praw do igrzysk olimpijskich na 49 rynkach w Europie.

Przetarg obejmuje Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026, Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2030 oraz Igrzyska Olimpijskie Brisbane 2032, a także igrzyska olimpijskie młodzieży w latach 2026-2032.

- Z radością informujemy o nawiązaniu długoterminowej współpracy z dwiema wiodącymi firmami medialnymi na świecie. EBU i jej członkowie gwarantują niezrównane doświadczenie w transmisjach wydarzeń sportowych i dotarcie do widowni w Europie, a Warner Bros. Discovery, dzięki niedawnemu połączeniu Warner Media i Discovery, jest jedną z największych globalnych grup medialnych działającą w każdym gatunku rozrywki i na wszystkich platformach. To porozumienie pokazuje, jak ważne są igrzyska olimpijskie w Europie. MKOl redystrybuuje 90% uzyskiwanych przychodów. Ta długoterminowa współpraca zapewnia niezwykle ważną stabilizację finansową ruchowi olimpijskiemu, a co za tym idzie przekłada się na wsparcie sportowców - podkreślił Thomas Bach, Przewodniczący MKOl.

Źródło: Getty Images Thomas Bach - przewodniczący MKOl

Długa historia współpracy

Historia współpracy między MKOl-em i EBU sięga 1956 roku. W 2015 roku MKOl i Warner Bros. Discovery porozumiały się w sprawie transmisji igrzysk olimpijskich w Europie w latach 2018-2024.

Warner Bros. Discovery dzięki porozumieniu wzmacnia swoją pozycję jako "Home of the Olympics" w Europie. Przy okazji trzech ostatnich igrzysk olimpijskich Warner Bros. Discovery - które przygotowuje się obecnie do transmisji Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 - osiągnęło rekordową oglądalność w kanałach telewizyjnych i na platformach cyfrowych. Na mocy nowej umowy Warner Bros. Discovery pozostanie jedynym miejscem pokazującym każdy moment igrzysk olimpijskich w streamingu, w tym na platformie discovery+, a w Polsce w Eurosporcie Extra w Playerze. Firma będzie miała także pełne prawa do transmisji igrzysk w kanałach płatnych, w tym na antenach Eurosportu.

- Jako "Home of the Olympics" w Europie podczas trzech ostatnich igrzysk olimpijskich, jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia współpracy z MKOl-em do 2032 roku. Szykując się na niesamowicie zapowiadające się igrzyska w Paryżu, jesteśmy zachwyceni, że Warner Bros. Discovery pozostanie jedynym miejscem, w którym fani będą mogli oglądać każdy moment kolejnych czterech igrzysk - powiedział Andrew Georgiou, President and Managing Director Warner Bros. Discovery Sports Europe.

- Cieszy nas partnerstwo z EBU i jej członkami, które wpisuje się w cel, jaki postawiliśmy sobie z MKOl-em w 2015 roku - aby dotrzeć z relacjami z igrzysk do jak największej liczby osób. Widzowie w Europie będą nadal mieli możliwość wyboru i dostępu do przekazu z igrzysk olimpijskich na wielu platformach, co, bazując na rekordowej oglądalności i zaangażowaniu kibiców w Europie na przestrzeni ostatnich trzech edycji igrzysk, jest wspaniałym prognostykiem na przyszłość - dodał Georgiou.

Nowe porozumienie gwarantuje dotarcie do widzów za pośrednictwem ogólnodostępnych kanałów publicznych nadawców należących do EBU, których większość transmitowała poprzednie igrzyska olimpijskie w ramach współpracy z MKOl-em i Warner Bros. Discovery.

Możliwy nawet miliard widzów

Od 2026 roku EBU będzie posiadaczem praw w kanałach free-to-air oraz na platformach cyfrowych. Członkowie EBU będą mogli pokazać ponad 200 godzin transmisji z Letnich Igrzysk Olimpijskich oraz co najmniej 100 godzin z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w kanałach telewizyjnych, stacjach radiowych i streamingu na żywo, a także na stronach internetowych, w aplikacjach oraz w mediach społecznościowych.

- Jesteśmy dumni, że nasi widzowie będą mogli oglądać igrzyska olimpijskie w kanałach otwartych do 2032 roku. To niezwykle ważna umowa dla mediów publicznych, pokazująca ogromną siłę i solidarność Europejskiej Unii Nadawców - podkreśliła Delphine Ernotte Cunci, Prezydent EBU i CEO France Télévisions.

- EBU i jej członkowie mogą dotrzeć do nawet ponad miliarda widzów w Europie za pośrednictwem kanałów telewizyjnych i innych platform. Dlatego tak się cieszę z porozumienia z MKOl-em i Warner Bros. Discovery, dzięki któremu igrzyska będą dostępne w Europie dla szerszej publiczności niż kiedykolwiek wcześniej - dodała.

Warner Bros. Discovery i EBU od dawna współpracują, wspólnie transmitując najważniejsze sportowe wydarzenia, takie jak IBU Puchar Świata i mistrzostwa świata w biathlonie, mistrzostwa świata w lekkoatletyce, Tour de France czy La Vuelta.

Podczas ostatnich trzech edycji igrzysk olimpijskich Warner Bros. Discovery nadzorowało partnerstwa z ponad 45 nadawcami kanałów free-to-air oraz z członkami EBU, zapewniając możliwie najszerszy dostęp do transmisji z igrzysk. Dzięki temu oraz wykorzystaniu platform i kanałów Warner Bros. Discovery udało się osiągnąć rekordowe poziomy oglądalności. W trakcie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 relacje dotarły do 372 milionów widzów w Europie, w tym do aż 175 milionów za pośrednictwem platform Warner Bros. Discovery, takich jak discovery+. W trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 platformy nadawcy odwiedziło 156 milionów osób, czyli aż 19 razy więcej niż podczas wcześniejszych igrzysk zimowych.