Halowe Mistrzostwa świata przełożone. "Musimy chronić naszych sportowców"

Koronawirus przekracza kolejne granice. Niestety, już także w Europie. Cztery osoby zakażone są we Francji, tyle samo w Niemczech. Linie lotnicze British Airways zawieszają komunikację lotniczą z Chinami. Od czwartku nie będą kursowały promy oraz szybka kolej między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi. Naukowcy z laboratorium w Melbourne wyizolowali kopię wirusa od zainfekowanego pacjenta, co może pomóc w opracowaniu szczepionki i leków na nowego koronawirusa.

Koronawirus z Chin rozprzestrzenia się w kolejnych krajach. Jak przygotowane są na niego polskie służby? Odpowiedź na to pytanie w materiale Katarzyny Górniak w "Faktach" TVN o 19:00.

Koronawirusy tak się nazywają, bo wyglądają tak, jakby miały koronę. Wirus powodujący SARS też był koronawirusem. Nowy koronawirus z Wuhan powoduje gorączkę, kaszel, duszności i trudności w oddychaniu. W niektórych przypadkach dochodzi do zapalenia płuc, ciężkiego ostrego zespołu oddechowego, niewydolności nerek, a nawet śmierci. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Służby medyczne i straż graniczna na całym świecie postawione są w stan gotowości. Mimo to nie udało się powstrzymać wirusa przed przedostaniem się do kolejnych krajów. Może być jeszcze gorzej. Polski MSZ publikuje listę państw, których radzi turystom unikać, a kolejne kraje ewakuują swoich obywateli z Chin. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Chińska kadra poddana kwarantannie w Australii Piłkarki... czytaj dalej » W przyszłym roku, ale tydzień wcześniej (5-7 marca), zaplanowane są w Toruniu halowe mistrzostwa Europy. Nie wiadomo więc, czy termin zostanie podtrzymany. Jeśli tak, to do Polski nie przyjechałyby największe gwiazdy lekkoatletyki.



"Wiemy, że władze Chin robią wszystko, by wirus się nie rozszerzał, ale musimy chronić naszych sportowców, członków federacji i partnerów" - napisano na oficjalnej stronie World Athletics.

Wirus z Wuhan

Na skutek zarażenia koronawirusem na całym świecie chorych jest już blisko sześć tysięcy osób. Do środowego popołudnia zanotowano 132 przypadki śmiertelne.

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc. Pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong. Wirus przedostał się jednak poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.