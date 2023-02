Paryż nie chce Rosji na igrzyskach. "Nie do pomyślenia, aby maszerowali"

Dwa lata do igrzysk olimpijskich w Paryżu

- Nie do pomyślenia jest, aby (rosyjscy sportowcy) maszerowali, jakby nic się nie stało. Mieli swoją delegację w Paryżu i pojawili się tu, gdy na Ukrainę spadają bomby - powiedziała Hidalgo radiu France Infor.

Zmiana stanowiska

To znacząca zmiana stanowiska pani burmistrz.

Jeszcze miesiąc temu wierzyła, że Rosjanie będą mogli wystąpić pod neutralną flagą i będzie można uniknąć "pozbawiania ich możliwości uczestniczenia w rywalizacji".

- W rzeczywistości neutralna flaga nie istnieje. Przecież sportowcy, którzy są dysydentami rywalizują pod sztandarem uchodźców. Neutralna flaga związana była z karami za doping i to był wybór, którego zawodnicy dokonywali. Nie jestem zwolenniczką tej opcji. W tej sytuacji byłoby to całkowicie nieprzyzwoite – oceniła we wtorek Hidalgo.

- W każdym razie nie będziemy witać kraju, który jest w trakcie atakowania innego i udaje, że nic się nie dzieje. Nie jestem więc za tym, by rosyjska delegacja pojawiała się na igrzyskach w Paryżu. Tym bardziej że wojna wciąż trwa – dodała.

Burmistrz Paryża zapewniła również, że nie zgodzi się ze stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jeśli ten zezwoli Rosjanom na starty pod swoją narodową flagą.



Une délégation russe aux JO de Paris 2024 ? ”C’est au CIO de décider. Mon souhait, c’est qu’il n’y en ait pas. Je ne suis pas favorable” à l’option d’une bannière neutre. “Ça n’existe pas vraiment. On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d’en agresser un autre.” pic.twitter.com/YGyqCjOs71 — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2023

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku.

