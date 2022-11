Polska pokonała Chile w ostatnim meczu przed mundialem w Katarze

Mundial 2022 tuż-tuż. Krótko przed wylotem do Kataru Jan Bednarek przed kamerą Eurosportu wskazał, co dla Biało-Czerwonych będzie najważniejsze podczas turnieju. - Musimy grać najlepiej, jak to będzie możliwe, by nasz kraj był z nas dumny - mówił piłkarz Aston Villi.