Zakopiańska krew i podziw dla Małysza. "Gasjenika" zadebiutował na wielkiej imprezie

Video: Eurosport

Tak potomek górali z Zakopanego startował na Bergisel

W kwalifikacjach do sobotniego konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku wziął udział Patrick Gasienica. Amerykanin z polskimi korzeniami zaliczył zaledwie 105,5 metra, co dało mu daleką 56. lokatę. A to oznacza, że nie zobaczymy go w konkursie głównym.

