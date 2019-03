Pięć dyskwalifikacji na mistrzostwach. Wszyscy podejrzani o doping

Afera dopingowa. Zatrzymanym biegaczom narciarskim grozi do trzech lat więzienia Pięciu biegaczom... czytaj dalej » Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ukarała tymczasową dyskwalifikacją Estończyków Karela Tammjaerva oraz Andreasa Veerpalu, a także Kazacha Aleksieja Połtoranina z dniem 1 marca.



Z kolei Austriackia Agencja Antydopingowa nałożyła dyskwalifikację na Maxa Hauke i Dominika Baldaufa.

Mózgiem lekarz

W środę w Austrii i Niemczech łącznie zatrzymano dziewięć osób. Policja przekazała, że ta akcja to element trwającego od kilku miesięcy międzynarodowego śledztwa ws. oszustwa sportowego, polegającego m.in. na komercyjnym wykorzystaniu nielegalnych substancji. Mózgiem międzynarodowej siatki dopingowej miał być 40-letni lekarz sportowy, zatrzymany także w środę w niemieckim Erfurcie.



"Grupa przestępcza z siedzibą w Erfurcie jest podejrzewana o to, że przez wiele lat przeprowadzała doping krwi u czołowych sportowców, by poprawić ich wyniki w zawodach krajowych oraz międzynarodowych, a dzięki temu czerpać nielegalne zyski" - przekazano.