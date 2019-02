Frenzel przeszedł do historii, Kupczak nie utrzymał dobrego miejsca

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

30-letni Frenzel uzyskał 4,3 s przewagi nad Norwegiem Janem Schmidem, a na najniższym stopniu podium stanął Austriak Franz-Josef Rehrl, który do zwycięzcy stracił 8,7 s. Zawodnicy rywalizowali na dużej skoczni, a później mieli do przebiegnięcia 10 km.

Zwycięstwo Frenzela można uznać za niespodziankę. Co prawda w przeszłości Niemiec dominował w tej dyscyplinie - zdobył trzy złote medale olimpijskie i wygrał 43 razy zawody Pucharu Świata, ale w trwającym sezonie spisywał się przeciętnie. Tylko dwukrotnie znalazł się w pierwszej trójce zawodów indywidualnych, ale nie udało mu się stanąć na najwyższym stopniu podium.

Najlepszy w karierze występ Kupczaka. Prowadził po skokach Szczepan Kupczak... czytaj dalej » - On jest szalenie waleczny. Jak tylko zwietrzy szansę, po prostu ją "gryzie". To niesamowity sportowiec, chylę czoła - powiedział na antenie telewizji ARD trener niemieckiej kadry Hermann Wienbuch.

Przeszedł do historii

Zdobyty w piątek szósty złoty medal oznacza, że Frenzel został najbardziej utytułowanym kombinatorem w historii MŚ. Poprzednim rekordzistą był jego rodak Johannes Rydzek, który zajął w Innsbrucku dziewiąte miejsce. Również ma w dorobku sześć złotych medali, ale mniej srebrnych i brązowych.

- Próbowałem po prostu podejść do tego pozytywnie, dobrze się bawić, przyjmować wszystko takie, jakim jest. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że tak się dla mnie zaczęły te mistrzostwa. To był wspaniały dzień - powiedział zwycięzca.

Zaskoczenia triumfem Frenzela nie krył też Weinbuch. - Gdyby ktoś mnie wczoraj spytał, czy taki wynik jest możliwy, spojrzałbym na niego jak na szaleńca - przyznał.

Kupczak uzyskał w skoku 124 m, co dało mu ósmą pozycję. Do biegu przystępował ze stratą 53 s do prowadzącego Frenzela. Na trasie nie był w stanie nawiązać do tempa czołówki i ukończył zawody na 25. miejscu, ponad dwie i pół minuty po zwycięzcy.

Paweł Słowiok zajął 30. miejsce, Adam Cieślar - 34., a Paweł Twardosz został sklasyfikowany na 49. pozycji. Zawody ukończyło 55 uczestników.

Wyniki rywalizacji w kombinacji norweskiej (HS 130/10 km):

1. Eric Frenzel (Niemcy) 23.43,0 (1. po skokach/16. czas biegu)

2. Jan Schmid (Norwegia) strata 4,3 s (3./13.)

3. Franz-Josef Rehrl (Austria) 8,7 (4./15.)

4. Mario Seidl (Austria) 15,3 (2./18.)

5. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) 20,9 (10./4.)

6. Akito Watabe (Japonia) 22,0 (5./9.)

7. Fabian Riessle (Niemcy) 22,3 (6./8.)

8. Antoine Gerard (Francja) 29,6 (9./5.)

9. Johannes Rydzek (Niemcy) 36,1 (13./3.)

10. Bernhard Gruber (Austria) 58,6 (19./1.)

...

25. Szczepan Kupczak (Polska) 2.44,6 (8./42.)

30. Paweł Słowiok (Polska) 3.30,8 (31./30.)

34. Adam Cieślar (Polska) 3.53,4 (33./34.)

49. Paweł Twardosz (Polska) 6.55,3 (51./49.)