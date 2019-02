Wielka kraksa na torze. Leżało dziesięć zawodniczek

Bez polskich medali na otwarcie mistrzostw świata w kolarstwie torowym Za nami pierwszy... czytaj dalej » Scratch przyniósł zdecydowanie najwięcej emocji w pierwszym dniu mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. W tej konkurencji wśród 23 zawodniczek była Kaczkowska. Na dwadzieścia okrążeń przed metą Polka spróbowała nawet zaatakować, ale główna grupa szybko ją wchłonęła.

"Leżałam do góry nogami"

Najważniejszym wydarzeniem tej konkurencji było przedostatnie okrążenie. Zawodniczki jechały na ostatnim łuku, gdy doszło do olbrzymiej kraksy.

Jako pierwsza przewróciła się Dunka Amalie Dideriksen, a za nią dziewięć zawodniczek, w tym Kaczkowska.

Scratch - mimo kraksy - był kontynuowany. Wyścig wygrała Brytyjka Elinor Barker, która wyprzedziła drugą Kirsten Wild z Holandii oraz trzecią Jolien D'Hoore z Belgii.

Wszystkie poszkodowane panie miały dużo szczęścia, bowiem żadnej nic się nie stało. Najbardziej ucierpiały tory. Następna konkurencja odbyła się z kilkuminutowym opóźnieniem, bo organizatorzy musieli naprawić fragment nawierzchni.



To był długi dzień, punktem kulminacyjnym z pewnością była kraksa w scratchu kobiet. Ten huk zjeżył włosy na karku. Na szczęście skończyło się na szlifach i potłuczeniach. Obyśmy wyczerpali limit pecha. To dopiero pierwszy z pięciu dni mistrzostw! #Pruszkow2019

fot. S. Sikora pic.twitter.com/qjXm8HlUnX — Piotr Rutkowski (@piotrrutkowski) 27 lutego 2019

- Wszystko miało rozstrzygnąć się na finiszu, tak jak chciałam. Nie wiem, jak doszło do tej kraksy. Gdy otworzyłam oczy, leżałam do góry nogami. Wyglądało to groźnie, ale najbardziej ucierpiał rower, bo jest w dwóch częściach. Ja czuję się dobrze. Pewnie później zacznie mnie boleć. W sobotę wyścig na 3 km będzie bardzo ciężki - oceniła Kaczkowska.

Źródło: Newspix Na torze leżało dziesięć uczestniczek sctratchu

O co chodzi w scratchu?

DYSTANS: 60 okrążeń (mężczyźni) lub 40 okrążeń (kobiety)

Zasady nie są skomplikowane. - Masowy start. Konkurencja najbardziej zbliżona do wyścigu na szosie. Kolarze mają do pokonania 60 okrążeń, zawodniczki - 40. Wygrywa ten, kto pierwszy pokona cały dystans - przybliża reguły gry w scratchu polski kolarz Szymon Sajnok.

W wyścigu udział bierze 24 zawodników. Ci zdublowani przez główną grupę muszą zakończyć ściganie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kolarstwo torowe - scratch

Wyniki scratchu kobiet:

1. Elinor Barker (Wielka Brytania)

2. Kirsten Wild (Holandia)

3. Jolien D’Hoore (Belgia)

…

Justyna Kaczkowska (Polska) nie ukończyła

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie potrwają do 3 marca. Transmisje z zawodów w Eurosporcie.