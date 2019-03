Rudyk bez finału, ale dalej z szansą na historyczny medal

W sprintach kolarze rywalizują do dwóch wygranych wyścigów. W pierwszym Rudyk, który rywalizował z Harriem Lavreysenem, przeciął metę z czasem 10,075 s i prędkością 71,464 km/h. Holender stracił do Polaka 0,006 s. Ale w drugim (10,170 s) i w decydującym trzecim (9,952 s) wyścigu to rywal był pierwszy. Rudyk stracił do niego odpowiednio 0,040 i 0,552 s.

W drugim półfinale inny Holender Jeffrey Hoogland ścigał się z Australijczykiem Matthew Glaetzerem, któremu nie dał szans w obu próbach. Hoogland uzyskał czasy 10,012 i 10,004 s.

Glaetzer nie obroni tym samym tytułu wywalczonego przed rokiem w Apeldoorn i to z nim polski kolarz będzie się ścigać o brązowy medal. Finały zaplanowano na 14.40. Transmisja w Eurosporcie 2.

Długa tradycja

Sprint jest najstarszą konkurencją w torowych mistrzostwach świata. Pierwsze medale rozdano w 1893. Dotychczas najlepszym osiągnięciem biało-czerwonych były czwarte lokaty Damiana Zielińskiego w 2004 roku w Melbourne i w 2016 w Londynie.