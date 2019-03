Historyczny krążek dla Polski. Mateusz Rudyk brązowym medalistą w kolarstwie torowym

Polski duet Bartosz Rudyk/Szymon Krawczyk wygrali zawody w drużynowej rywalizacji na czas w madisonie podczas Six Day w Kopenhadze. Zobacz przejazd Polaków.

W ćwierćfinale sprintu Mateusz Rudyk dwukrotnie pokonał Rosjanina Denisa Dmitriewa i awansował do półfinału. Mistrzostwa świata w Pruszkowie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rudyk awansował do półfinału sprintu

Mateusz Rudyk pokonał Australijczyka Matthew Glaetzera w sprincie mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. To pierwszy medal dla reprezentanta Polski.

Rudyk w decydującym wyścigu o trzecie miejsce pokonał Matthew Glaetzera. To wielka sprawa, bo Australijczyk jest mistrzem świata sprzed roku.

Był drugi, ale wygrał

Rywalizacja w sprincie toczy się do dwóch wyścigowych zwycięstw, Polak wygrał 2:0. Po pierwszym biegu nie zanosiło się na sukces. Rudyk, który miał rachunki do wyrównania z Glaetzerem (przegrał z nim na tym torze w finale zawodów Pucharu Świata w 2017 roku), przyjechał do mety za rywalem.

Kilka minut później okazało się jednak, że wynik zweryfikowano na korzyść Polaka. Na ostatniej prostej Glaetzer przekroczył czerwoną linię, ograniczając Rudykowi tzw. korytarz sprinterski.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Mateusz Rudyk z upragnionym medalem

Wyskoczył zza pleców

W drugim wyścigu Mateusz postawił już kropkę nad i. Popisowo rozegrał trzy okrążenia.

Przez większą część biegu trzymał się za plecami Glaetzera, który co rusz odwracał się, by móc kontrolować rywala.

Na ostatnim kółku Rudyk wrzucił najwyższy bieg, postanowił wyskoczyć zza pleców Australijczyka. Udało się, w końcu go dogonił i tuż przed metą przegonił. Klasa!

Historyczny

Do niedzieli żaden Polak nie zdobył medalu MŚ w tej najstarszej, bo rozgrywanej w mistrzostwach świata od 1893 roku, konkurencji torowej.

Medal Rudyka jest pierwszym dla Polski na mistrzostwach, które kończą się w niedzielę.

Mistrzem świata został Holender Harrie Lavreysen, z którym Polak przegrał w półfinale.