Dwa razy zemdlała na ceremonii ważenia. Litwinka ofiarą kontrowersyjnej praktyki

Stoliarenko (9-4-2) i Avila (8-2) miały się zmierzyć w Las Vegas w wadze koguciej. W piątek odbyła się ceremonia ważenia, na której zawodniczki musiały zmieścić się w limicie 135,5 funta (61,3 kg).

Litwinka zaczęła wchodzić na wagę, ale nim udało się ją w ogóle zważyć, zakręciło jej się w głowie i osunęła się na ziemię. - Gdzie jest lekarz? - można usłyszeć na nagraniu.



Scary scene at #UFCVegas22 official weigh-ins as Julija Stoliarenko collapsed multiple times while trying to make weight.



Her fight with Julia Avila has been canceled.pic.twitter.com/myaDSvkNHP — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 19, 2021





Już wtedy sytuacja wyglądała na bardzo poważną, ale na tym się nie skończyło. Zawodniczka odczekała parę minut i podjęła kolejną próbę. Waga ledwo zdążyła wskazać wymagane 135,5 funta, gdy 27-latka ponownie upadła. Na miejsce zostały wezwane służby medyczne, a tym razem Stoliarenko opuściła salę na noszach, wzruszając ramionami.

Limit zrobiony, walka odwołana

Szybko zapadła decyzję, by w związku z tymi wydarzeniami sobotnią walkę odwołać.

"Niestety moja walka została odwołana. Moja rywalka dwukrotnie zemdlała na wadze. Mam nadzieję, że nic jej nie jest i że szybko wróci do zdrowia. Może uda nam się spotkać w innym terminie" - potwierdziła w mediach społecznościowych Avila.

Stoliarenko padła ofiarą kontrowersyjnego zbijania wagi, co jest na porządku dziennym w sportach walki. Zawodnicy w krótkim czasie gubią nadprogramowe kilogramy, by na dzień przed walką zmieścić się w rygorystycznych limitach.

W nagraniu na Instagramie Litwinka poinformowała, że nie straciła dużo kilogramów, ale wagę zbiła zbyt szybko. W efekcie przez cztery godziny przed ceremonią ważenia nie mogła nic jeść ani nawet niczego się napić.

- Jak wszyscy wiemy, nie można mieć takiej wagi zbyt długo, bo jest się na granicy odwodnienia i tak dalej. I właśnie to była ta sytuacja - wyjaśniła.

Stoliarenko zapewniła, że czuje się dobrze i że bez problemu mogłaby w sobotę wyjść do klatki, ale na kolejną walkę w UFC będzie musiała poczekać.