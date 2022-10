Starcie legend KSW. Na tę walkę czekała cała Polska

11.08 | Na Torwarze rozległ się huk wiekowego silnika. To polski koszykarz z NBA Marcin Gortat i nasz zawodnik MMA Mamed Chalidow przejechali się pojazdem z 1919 roku. - Było grubo! - podsumował mistrz mieszanych sztuk walki.

Mariusz Pudzianowski wygrał w 107 sekund. Michał Materla ciężko znokautowany Mariusz... czytaj dalej » Chalidow to swego czasu wielka gwiazda KSW. Dziś ma jednak 42 lata i bliżej mu do końca kariery, ale chce jeszcze walczyć. Ostatni raz oglądaliśmy go w klatce w grudniu, kiedy został brutalnie znokautowany przez Roberto Soldicia. Po tej walce musiał przejść operację twarzy i długą rekonwalescencję.

Dwie legendy

Pudzianowski też nie zamierza rozstawać się z walkami mimo 45 lat na karku. Ostatnich pięć pojedynków wygrał przez nokaut. W maju w walce wieczoru gali KSW 70 w pięknym stylu wygrał z Michałem Materlą. Ostatni raz schodził z ringu pokonany w 2019 roku, kiedy musiał poddać walkę przeciwko Szymonowi Kołeckiemu z powodu kontuzji.

Chalidow i Pudzianowski to legendy KSW, więc nic dziwnego, że ich walka jest tak bardzo wyczekiwana.

Do hitowego starcie dojdzie 17 grudnia w Arenie Gliwice. Zawodnicy mogą liczyć na rekordowe gaże.