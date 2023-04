"Latami byłam gwałcona przez ojca". Wyznanie zawodniczki MMA

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutajznajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Nieoczekiwany wynik pojedynku Błachowicza. "Ja tej walki nie wygrałem" Jan Błachowicz... czytaj dalej » O Hansen zrobiło się głośno w 2022 roku. To wtedy zdecydowała się opuścić federację Invicta FC i podpisać kontrakt z UFC, organizacją największą i najbardziej prestiżową w mieszanych sztukach walki. Mając 21 lat, była jedną z najmłodszych zawodniczek w historii słynnej federacji.

Odważna decyzja Kay Hansen

Dziś już nie walczy w UFC. Po zaledwie jednym zwycięstwie w czterech walkach wróciła do Invicta FC, dla której stoczyła osiem z pierwszych dziewięciu pojedynków w karierze.

"Moim sukcesom i zmaganiom opinia publiczna przygląda się od wielu lat. Każdy zawodnik ma jednak swoją zakulisową historię" – napisała w mediach społecznościowych Hansen, zachęcając do obejrzenia filmu dokumentalnego "Pamiętnik" (ang. "Diary").

"Jako nastolatka byłam latami gwałcona/napastowana seksualnie przez mojego ojca. Walka/trening były moją ucieczką i jedyną częścią rzeczywistości, nad którą naprawdę miałam kontrolę" – dodała, wskazując, dlaczego zdecydowała się na uprawianie mieszanych sztuk walki.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kay Hansen (@kayhansenmma)





23-minutowy dokument powstał we współpracy z Invicta FC. Przedstawiona jest w nim wstrząsająca i emocjonalna podróż zawodniczki, która doprowadziła do zerwania relacji z ojcem, jej wieloletnim trenerem. Hansen opowiada o niesamowitej uldze, którą poczuła po uniezależnieniu się od prześladowcy i o późniejszym procesie odbudowy psychicznej.

"Nie musicie przechodzić przez to sami"

"Nigdy nie mówiłam o tym, jak się nade mną znęcał. Bałam się konsekwencji" – czytamy we wpisie Hansen. "Swoją historię opowiadam teraz nie po to, aby ludzie mnie poznali, ale by wykorzystać moją pozycję w sporcie do dodania odwagi tym, którzy są lub kiedyś byli w podobnej sytuacji. Wykorzystywanie seksualne jest powszechnym zjawiskiem, ale często zamiatanym pod dywan. Nie musicie przechodzić przez to sami. Zasługujecie na spokój i sprawiedliwość. Zawsze jest światełko w tunelu" - napisała.

Źródło: Getty Images Sport był dla Kay Hansen ucieczką od domowego koszmaru

O swoich problemach Hansen po raz pierwszy poinformowała w listopadzie 2021 roku. W rozmowie z serwisem MMA Fighting ujawniła, że zmaga się z zaburzeniami odżywiania, które zmusiły ją do wycofania się z zaplanowanej na gali UFC 270 walki z Jasmine Jasudavicius.

To wtedy wyjawiła, że od 16. do 19. roku życia była "napastowana seksualnie i gwałcona przez bliskiego członka swojej rodziny". Nie zdradziła wówczas, o kogo chodzi. Bała się o swoją przyszłość. Teraz to się zmieniło. Chce być inspiracją dla innych, którzy doświadczyli podobnych sytuacji.