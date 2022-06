Nieudany powrót Jędrzejczyk do UFC. Po walce zakończyła karierę

Dla Jędrzejczyk i Weili było to drugie bezpośrednie starcie w oktagonie. W marcu 2020 roku w Las Vegas górą była Chinka, która zwyciężyła niejednogłośnie na punkty.

Jędrzejczyk znokautowana

Walka na gali UFC 275 na początku nieźle układała się dla Polki. 34-latka szukała swoich szans w "stójce", ale rywalka szybko sprowadziła olsztyniankę do parteru, spychając ją do głębokiej defensywy.

Źródło: Getty Images Zhang Weili świetnie spisywała się w parterze

W drugiej rundzie zawodniczka urodzona w Handanie zaatakowała kopnięciem korpus Jędrzejczyk, a chwilę później zadała efektowny, nokautujący cios obrotowy pięścią, kończąc marzenia naszej rodaczki o wygranej.

Źródło: Getty Images Joanna Jędrzejczyk zakończyła karierę

Po walce Polka przyznała, że był to jej ostatni pojedynek w zawodowej karierze.

- Chciałam powiedzieć, że przechodzę na sportową emeryturę. Dziękuję przede wszystkim za to, że otrzymałam szansę - skomentowała na gorąco Jędrzejczyk.

- Mam już 35 lat. Chcę być mamą, chcę rozwijać swoje biznesy, tego teraz chcę. Trenowałam 20 lat, spędzając na macie przeszło połowę życia. Kocham Was - zakończyła.

W latach 2015-2017 Jędrzejczyk była mistrzynią UFC w kategorii słomkowej (do 52 kg). W MMA walczyła 21 razy, a jej bilans wynosi 16-5.