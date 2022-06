Amerykańskie media z uznaniem o Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk nie zdołała przejść do historii i zostać pierwszą kobietą w UFC z dwoma tytułami mistrzowskimi w dwóch różnych kategoriach wagowych. Polka po stracie pasa w kategorii słomkowej, spróbowała swoich sił w muszej. Jędrzejczyk musiała jednak uznać wyższość Walentiny Szewczenko.

- To było długie 20 lat, a ja w tym roku skończę 35. Trenowałam dłużej niż połowę życia, a teraz chcę być mamą, chcę spróbować sił w biznesie - zaznaczyła Jędrzejczyk po walce zakończonej w drugiej rundzie przez nokaut.

Źródło: Getty Images Joanna Jędrzejczyk zakończyła karierę

Jędrzejczyk "szybko podbiła serca fanów UFC"

O karierze mistrzyni UFC w latach 2015-17, która pięciokrotnie z powodzeniem broniła tytułu, z uznaniem wypowiadają się światowe media. Nieudany powrót Jędrzejczyk do UFC. Po walce zakończyła karierę Joanna... czytaj dalej »

"Jedna z najlepszych zawodniczek MMA w historii zawiesza rękawice na kołku" - napisała amerykańska stacja ESPN. W ten sposób nawiązano do symbolicznego gestu Polki, która w oktagonie pozostawiła rękawice używane w walce przeciwko młodszej o dwa lata rywalce.

ESPN podkreśliło, że Jędrzejczyk "swoją charyzmą i efektownym stylem walki szybko podbiła serca fanów UFC już w debiucie w 2014 roku".

Zauważono, że gdyby 34-latka pokonała Chinkę, to byłaby pierwsza do walki o tytuł, który w przeszłości długo do niej należał, ale porażka spowodowała decyzję o rozstaniu z zawodowym sportem.

"Jędrzejczyk po gali UFC 275 zdecydowała się zamknąć swoją legendarną karierę" - napisała gazeta "US Today".

W MMA Polka stoczyła 21 walk, z czego 16 wygrała. Jej bilans w UFC to 10-5.