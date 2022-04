Hitowy rewanż potwierdzony. Jędrzejczyk wraca po dwuletniej przerwie

O powrocie Polki mówiło się już od jakiegoś czasu. Jędrzejczyk nie raz mówiła, że czeka na kolejną walkę, ale podkreślała, że interesuje ją wyłącznie pojedynek o tytuł mistrzowski lub taki, który przybliży ją do starcia o pas.

W niedzielę organizacja UFC oficjalnie poinformowała o jej drugim w karierze z pojedynku z Chinką. Kibice już mogą podkreślać w kalendarzach datę 12 czerwca.



One of the greatest fights in UFC history...gets a Part II.



Zhang Weili vs. @JoannaMMA 2 is UNMISSABLE. #UFC275



#UFCSingapore tickets are available NOW: https://t.co/aNLNTbeHT3pic.twitter.com/Bk4QNkk56A — UFC Europe (@UFCEurope) April 24, 2022

Dla Jędrzejczyk będzie to okazja do rewanżu. 7 marca 2020 roku podczas gali UFC 248 w Las Vegas minimalnie lepsza okazała się "Magnum" Zhang, która po pięciu wyrównanych rundach wygrała niejednogłośnie na punkty.

Walkę, która była też niezwykle brutalna, uznano za jedną z najlepszych w historii MMA. Dla Polki był to ostatni pojedynek. Później do oktagonu nie stawała już ani razu. Z kolei Chinka przystąpi do najbliższego starcia po dwóch porażkach z Amerykanką Rose Namajunas.

Czerwcowe starcie ma odbyć się na dystansie nie pięciu, a trzech rund.

"JJ" była mistrzynią wagi słomkowej w latach 2015-2017. Tytuł skutecznie broniła pięciokrotnie, pokonując Jessicę Penne, Valerie Letourneau, Claudie Gadelhę, Karolinę Kowalkiewicz oraz Jessicę Andrade. Aktualny rekord zawodowy Polki to 16 zwycięstw i cztery porażki.

Do rewanżu z Zhang 34-latka przygotowuje się na Florydzie. Co kilka dni wrzuca zdjęcia bądź nagranie z treningu. "Przyjemność w pracy przekłada się na perfekcję w pracy!" - napisała w poniedziałek na Instagramie.