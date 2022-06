Jędrzejczyk decyzję podjęła spontanicznie, ale ma już jasny plan na przyszłość

Dla Jędrzejczyk starcie z Chinką było rewanżem za porażkę w marcu 2020 roku i zarazem pierwszą walką w UFC od przeszło dwóch lat. Polka, ze łzami w oczach, skomentowała przegraną w drugiej rundzie przez nokaut podczas gali w Singapurze.

- Ciężko trenowałam przez ostatnie cztery miesiące. Spodziewałam się, że to może być najtrudniejsza walka w mojej karierze. Nie sądziłam jednak, że Weili będzie aż tak mocna. Zaskoczyła mnie, a na tym to wszystko polega - podkreśliła w rozmowie dla amerykańskiej stacji ESPN.



An emotional Joanna talks about her decision to retire. #UFC275pic.twitter.com/tA0xJiMUVY — ESPN MMA (@espnmma) June 12, 2022





Jędrzejczyk i jej plany na przyszłość

Okazało się, że dla 34-latki był to ostatni pojedynek w karierze. Olsztynianka zaznaczyła, że już wcześniej myślała o zakończeniu przygody ze sportem.

- Decyzję podjęłam jednak spontanicznie, ale miałam z tyłu głowy, że w końcu ten moment kiedyś musi nadejść - powiedziała.

- Mój amerykański sen się spełnił. Osiągane przeze mnie wyniki są dowodem, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko uparcie dąży się do celu - dodała.

W rozmowie z ESPN Jędrzejczyk nie ukrywała, że "śpi na pieniądzach", chociaż długo nie było to dla niej priorytetem.

- Szczerze mówiąc, to nigdy nie miałam czasu myśleć o tym, jak wiele zarobiłam w trakcie swojej kariery. Zawsze ciężko pracowałam i poświęcałam całą siebie. Dawałam z siebie tyle, ile mogłam, ale teraz przyszedł czas w pełni cieszyć się życiem - zaznaczyła.

Polka przy okazji zdradziła swoje plany na przyszłość, na co mogła sobie pozwolić dopiero po zakończeniu kariery.

- Mam dwie firmy i fundację, które chciałabym rozwijać. Chciałabym zostać profesjonalnym kierowcą i wziąć udział w rajdzie Paryż-Dakar. Wreszcie chciałabym zostać matką. Jednak przede wszystkim chciałabym pomagać innym, żeby też mogli spełniać swoje marzenia - powiedziała.

W MMA Jędrzejczyk stoczyła 21 walk, z czego 16 wygrała. Jej bilans w UFC to 10-5.