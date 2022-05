Niepokojące oko Błachowicza. Możliwa "grubsza operacja"

Austriak liczy na rewanż z Błachowiczem. "Czułem, że wygrałem dwie rundy" Jan Błachowicz... czytaj dalej » W miniony weekend Błachowicz wygrał walkę z Aleksandarem Rakiciem podczas UFC Fight Night w Las Vegas. 39-letni Polak prowadził z dziewięć lat młodszym rywalem wyrównany bój do trzeciej rundy, kiedy Austriak musiał wycofać się z powodu kontuzji kolana.

Ostatecznie Błachowiczowi przyznano zwycięstwo przez nokaut techniczny. Legenda polskiego MMA również zakończyła pojedynek z urazem. Ucierpiało jego prawe oko.

- W pierwszej rundzie coś mi się stało w oko, ale myślę, że i tak była udana. Potem on doznał kontuzji. Takie rzeczy się czasami zdarzają - oznajmił na gorąco po walce.

Mistrz nie może płakać. "Grubsza operacja"

Jak poinformował Błachowicz w relacji na swoim Instagramie, nadchodzące dni poświęci na regenerację. Przejdzie również szczegółowe badania kontuzjowanego oka. Najbardziej pesymistyczny scenariusz przewiduje nawet operację.

- Musimy jechać do szpitala, żeby to mogli zobaczyć pod mikroskopem i podejmą decyzję, co dalej. Może skończyć się tak, że to będą dwa lub trzy szwy, ale to jest w takim miejscu, gdzie łzy wyciekają, więc teraz nie będę mógł płakać - zażartował Błachowicz, dziękując również kibicom za wsparcie.

- Może być tak, że będzie to jakaś grubsza operacja na tym oku, ale może być też tak, że dadzą dwa, trzy szwy i to wszystko. Nie ma tragedii, tak czy inaczej, wszystko jest OK, nic nie boli - podkreślił były mistrz wagi półciężkiej.

Źródło: Getty Images Jan Błachowicz ma problemy z okiem po walce z Rakiciem

Błachowicz wywalczył pas dwa lata temu, ale potem stracił go po porażce z Gloverem Teixerą w październiku ubiegłego roku.

42-letni Brazylijczyk swój pojedynek z czeskim pretendentem Jiri Prochazką stoczy na czerwcowej gali UFC 275 w Singapurze. Niedługo potem okaże się, jaka przyszłość czeka Polaka.

- Nie mogę się doczekać kolejnej walki, mam nadzieję, że UFC da mi szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego - przyznał 39-latek z Cieszyna.