Kluczowa walka w karierze Błachowicza. Musi wygrać, jeśli chce odzyskać pas

Przygotowania do starcia z Rakiciem nie były idealne. Ich walka pierwotnie miała odbyć się pod koniec marca, ale w trakcie jednego z treningów 39-letni Błachowicz po ciosie poczuł ból w odcinku szyjnym. Przez chwilę miał sparaliżowaną część ciała. Gdy już zdołał się wykurować i wrócił do ćwiczeń, a pojedynek z Austriakiem przeniesiono na 14 maja, ktoś skradł mu samochód, w którym miał sprzęt potrzebny do wykonania określonych jednostek treningowych.

Pomimo wspomnianych problemów Polak jest gotowy do walki, która odbędzie się w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę. Jego konfrontacja z Rakiciem będzie pojedynkiem wieczoru.

30-letni Austriak przegrał tylko dwie walki w karierze, z czego ostatnią w grudniu 2019. Aż dziewięć ze swoich 16 pojedynków kończył przez nokaut. W UFC, oprócz porażki z Volkanem Oezdemirem, odniósł sześć zwycięstw.

Błachowicz na kolejne stracie czekał od października ubiegłego roku. Wówczas, po jednej udanej obronie, stracił pas mistrzowski po przegranej przez duszenie z Gloverem Teixeirą. Nie ukrywa, że chce czym prędzej odzyskać tytuł.

- Byłem mistrzem. Doskonale wiem jakie to uczucie i chcę poczuć to znowu. Gdy zdobyłem pas, to był najlepszy moment w moim życiu i sportowej karierze. Chcę go odzyskać, ale najpierw muszę pokonać Rakicia – mówi w materiale zapowiadającym walkę.

W przypadku wygranej Błachowicz liczy na rewanż z Brazylijczykiem, który odebrał mu tytuł.

- Liczę, że wygra najbliższą walkę, nie zakończy kariery i da mi rewanż – podkreślił.

42-letni Teixeira swój pojedynek z pretendentem Jiri Prochazką stoczy na czerwcowej gali UFC 275 w Singapurze.