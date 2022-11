MMA pogrążone w żałobie. Anthony Johnson przegrał walkę z tajemniczą chorobą

Informację o śmierci Amerykanina potwierdził Bellator MMA, czyli organizacja, w której w ostatnim czasie rywalizował popularny "Rumble".

"Cała rodzina Bellatora jest zdruzgotana jego przedwczesnym odejściem. Przesyłamy kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym czasie" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.



It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.



The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY — BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2022

W swojej karierze MMA Johnson osiągnął bilans 23 zwycięstw, w tym 17 przez nokaut, i sześciu porażek. Ostatnią walkę stoczył w maju 2021 roku - wygrał wówczas z Jose Augusto Azevedo.

We wrześniu tamtego roku miał walczyć o tytuł w wadze półciężkiej z mistrzem Bellatora Wadimem Nemkowem. Pojedynek został odwołany z powodu nieokreślonej choroby. Zawodnik zaznaczył tylko na Instagramie, że to "nie Covid-19".

17 maja powiadomił, że otrzymał dobre wieści od swojego lekarza, który twierdził, że w jego stanie zdrowia nastąpiła "duża poprawa". Niestety, w październiku jego menedżer Ali Abdelaziz poprosił kibiców o "modlitwę" za Amerykanina, a w niedzielę potwierdzono, że przegrał walkę z chorobą.

"Spoczywaj w spokoju mój bracie. Jak na faceta, który wywoływał strach w sercach tak wielu ludzi, Anthony Johnson był troskliwą osobą. Będzie brakować Rumble'a. Czasami życie nie wydaje się sprawiedliwe. Okropne wieści" - napisał w mediach społecznościowych Daniel Cormier, dwukrotny olimpijczyk i zawodnik MMA.

Johnson dwukrotnie walczył z nim o pas wagi półciężkiej w UFC. Oba pojedynki przegrał.



Rest Easy my brother. For a guy who struck fear in so many peoples heart Anthony Johnson was a caring person. From random text to check ins during loss. What a person he was, Rumble will be missed. Sometimes life doesn’t seem fair. Horrible news #RIP#Rumblesquad@Anthony_Rumblepic.twitter.com/HH2SO1dPj7 — Daniel Cormier (@dc_mma) November 13, 2022





W UFC walczył od 2007 do 2017 roku. Rywalizował w trzech kategoriach wagowych, był ulubieńcem fanów dzięki swojemu agresywnemu stylowi. Po porażce z Cormierem dał sobie spokój z tym sportem. Po czterech latach wrócił do klatki na wspomniany wyżej pojedynek z Azevedo.

Do najsłynniejszych zwycięstw "Rumble'a" należało pokonanie mistrzów świata, takich jak Glover Texeira i Ryan Bader oraz pokonanie Jimiego Manuwy i Alexandra Gustafssona.