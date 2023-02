Żyła skacze po rekord. Emocje komentatorów w ośmiu językach

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o stanie zdrowia Dawida Kubackiego przed kwalifikacjami na skoczni normalnej.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Jewhena Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Zigi Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Anze Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Anna Twardosz po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Szczepan Kupczak po konkursie drużynowym kobiet w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Martin Schmitt o skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Nicole Konderla po konkursie mieszanym w MŚ w Planicy.

Żyła po pierwszej części sobotniego konkursu MŚ był na 13 pozycji. Nie zamierzał jednak się poddawać. W finałowej serii huknął 105 metrów, co było kapitalnym rekordem skoczni. Do tego zrobił to w pięknym stylu, kończąc dzieło telemarkiem. Ten perfekcyjny skok dał później Żyle mistrzostwo świata.

Oglądasz Wideo: Eurosport Złoty skok Piotra Żyły na MŚ w Planicy głosem europejskich komentatorów

Rekordowy skok Żyły

Żyła złota w Planicy? Jeden medal już jest, kolejne w drodze Piotr Żyła... czytaj dalej » Kapitalna próba Polaka przypadła także do gustu komentatorom Eurosportu. Rzecz jasna najgoręcej zareagowali na nią polscy dziennikarze, ale ich koledzy po fachu z całej Europy także byli pod olbrzymim wrażeniem. Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Brytyjczycy, Włosi, Holendrzy i Węgrzy – wszyscy chwalili kunszt Żyły.

- Brawo! Fantastyczny lot reprezentanta Polski! Ależ cudownie nam się zaprezentował w tym finałowym skoku. W pięknym stylu, znakomita odległość. Będzie nowym liderem, nie ulega wątpliwości. 105 metrów to nowy rekord skoczni! - emocjonował się Marek Rudziński z Eurosportu.

- Niesamowity skok Piotra. Może za wcześnie o tym mówić, ale kto wie, czy to nie jest skok po medal - słusznie zauważył Igor Błachut.

- Ho ho ho! I to z telemarkiem! - aż zaśmiał się niemiecki komentator po wylądowaniu Żyły.

- Wspaniały Żyła! (Favoloso di Żyła!) - z uznaniem przyznał włoski dziennikarz.

- Co za skok Piotra. Niesamowity (Amazing!). Zaliczy na pewno poważny awans. To będzie naprawdę trudno pobić. Jeśli ktoś szybko pokona jego wynik, to będę niesamowicie zaskoczony - analizował z kolei dziennikarz brytyjskiego Eurosportu.

Nie pomylił się i Żyła kilkanaście minut później mógł cieszyć się ze złotego medalu mistrzostw świata.