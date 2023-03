"Bez medalu, ale za to z podniesioną głową". Stoch podsumował mistrzostwa świata

Skoki narciarskie oglądaj w TVN, Eurosporcie 1, oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Najpierw cztery kolejne konkursy poza czołową dziesiątką, w tym aż dwa poniżej 20. miejsca, a na koniec brak kwalifikacji do głównych zawodów w Willingen. Wtedy przelała się czara goryczy. Jeden z najbardziej utytułowanych skoczków naszych czasów musiał odpocząć.

Stoch w spokoju przygotowywał się do rywalizacji w Słowenii, odpuszczając konkursy w Lake Placid i Rasnovie. Wszystko po to, aby w kluczowym momencie sezonu znów odnaleźć satysfakcję ze skoków. To się udało, choć nie bez gorzkich pigułek do przełknięcia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu drużynowego na MŚ w Planicy

Kamil Stoch o mistrzostwach świata w Planicy

Żyła dotarł na fetę resztkami sił. "Myślałem, że się nie zwlokę" Tłum ludzi, wśród... czytaj dalej » Na światowym czempionacie prezentował się bardzo dobrze, lecz nie przyniosło mu to wyników, które kibice zapamiętają na lata. W rywalizacji indywidualnej był szósty na normalnej i czwarty na dużej skoczni (identycznie jak rok wcześniej na igrzyskach w Pekinie), miejsce tuż za podium dorzucając też w konkursie drużynowym.

Tak wielki mistrz mógłby zapewne pluć sobie w brodę i odczuwać spore rozczarowanie z braku medali, ale ma też przede wszystkim świadomość z jak dalekiej podróży wrócił.

"Z Planicy wyjeżdżam bez medalu, ale za to z podniesioną głową. Dzięki wszystkim za wsparcie!!! Walczymy dalej" - napisał w mediach społecznościowych Stoch.

Przed Stochem jeszcze mnóstwo okazji do walki. W sezonie Pucharu Świata pozostało dziewięć konkursów, w trakcie których mistrz z Zębu będzie miał okazję pobić rekord Adama Małysza w liczbie pucharowych zwycięstw i z 40 triumfami samodzielnie zajmować trzecie miejsce na historycznym podium.

