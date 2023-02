Stoch optymistą przed mistrzostwami świata. "Jest nieźle"

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Mistrz z Zębu w ostatnim czasie wpadł w dosyć spory dołek formy. Nie był w stanie zachować powtarzalności, zdarzały mu się też niespodziewane wpadki, postanowił więc odpuścić dwa weekendy poprzedzające konkursy sezonu.

Nie poleciał z drużyną do Lake Placid i - tak jak większość Pucharu Świata - do Rasnova, w zamian trenował w spokoju w kraju. Wszystko z myślą o tym, aby w słynnym słoweńskim miasteczku być w optymalnej dyspozycji.

Czy poskutkowało?

- Gdy zdecydowaliśmy z trenerem, żebym wrócił do domu, nie wiedziałem, ile mi brakuje do skoków na dobrym poziomie. Po odpoczynku doszedłem do wniosku, że nie brakuje mi wiele. Potrzebowałem świeżości i przekonania, że wszystko jest dobrze. Brakowało mi może pewności i płynności - zapewnił w rozmowie z Kacprem Merkiem. - Na podstawie treningów mogę zapewnić, że jest nieźle, ale nie mogę też określić się na sto procent, co konkretnego może mi to dać.

Podczas dnia na mistrzostwach przeznaczonego dla mediów nasz wysłannik zapytał doświadczonego skoczka, przecież aż sześciokrotnego medalistę światowego czempionatu, o ulubiony moment kariery na tych właśnie zawodach. Odpowiedź może wydawać się dosyć zaskakująca.

Wspomnienia sensacyjnego brązu z Predazzo

- Najbardziej utkwił mi w pamięci drużynowy konkurs w Predazzo w 2013 roku i ówczesna huśtawka emocji. Najpierw euforia po bardzo dobrych skokach i nadzieja walki o medale, potem przygaszenie wywołane tym, że jednak mieliśmy nie stanąć na podium, aż po happy end i brąz. Jest to coś takiego, co na pewno zostanie ze mną i innymi członkami zespołu do końca życia - wyznał.

Ze względu na swoją specyfikę i stosunkowo częstą organizację mistrzostwa świata nie wydają się imprezą aż tak zróżnicowaną względem cotygodniowej rywalizacji w Pucharze Świata. Stoch przyznał jednak, że są pewne elementy, na które sam, jako uczestnik, zwraca uwagę.

- Czy podejście do imprezy powinno się różnić względem normalnych konkursów PŚ? I tak, i nie. Nie powinno się różnić, natomiast czuć otoczkę dużej imprezy, także poprzez zmienioną formułę. Bodźce do nas docierają, a z naszej strony trzeba sobie uświadomić, że nie możemy robić nic innego niż to, co robimy zazwyczaj - zauważył.

Żal za Zakopanem

Dla zawodnika, który w tym roku skończy 36 lat, Planica 2023 może być jedną z ostatnich rywalizacji tej rangi. Dlatego też zrozumiałe zdają się w jego przypadku marzenia o tym, aby kiedyś odbyła się na polskiej ziemi.

- Oczywiście uwielbiam Planicę, natomiast żałuję, że nie doczekałem się mistrzostw świata w miejscu najbliższym memu sercu, w Zakopanem. Aczkolwiek jesteśmy tutaj, w szczególnym miejscu dla mnie, więc też jest fajnie,

