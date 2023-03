Polscy skoczkowie potwierdzili formę. Byli w ścisłej czołówce kwalifikacji

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy

RELACJA NA ŻYWO Z KWALIFIKACJI DO KONKURSU NA DUŻEJ SKOCZNI W EUROSPORT.PL

W środę, cztery dni po zdobyciu mistrzostwa świata na normalnej skoczni, Piotr Żyła odebrał złoty medal i wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego. Jego koledzy z kadry także mogli się cieszyć z sukcesu kolegi. Dzień później wszyscy ruszyli do walki o laury na dużej skoczni w Planicy.

Kwalifikacje do konkursu w Planicy

Prevc podziękował za wsparcie. "Czasami sprawy wyglądają źle" "Czasami sprawy... czytaj dalej »

W czwartkowych kwalifikacjach wzięło udział 62 zawodników z 20 krajów. Z tego grona miało odpaść dwunastu skoczków, a na liście zgłoszonych znalazło się sporo niedoświadczonych zawodników, m.in. z Chin, Gruzji, Kazachstanu czy Rumunii. Przebrnięcie kwalifikacji wydawało się więc formalnością.

Na szczęście wiatr nie przeszkadzał w rywalizacji, a był prawie niezauważalny. Zawodnicy początkowo skakali z jedenastej belki startowej.

W polskiej ekipie wystąpili Żyła, Kubacki, Stoch i Aleksander Zniszczoł, który wygrał wewnętrzną rywalizację w środowych treningach z Pawłem Wąskiem.

W czwartek Zniszczoł dobrze spisał się w serii próbnej, ale w kwalifikacjach było nieco gorzej. Jego skok na odległość 127,5 metra dał mu jednak pewny awans.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy

Udane skoki Stocha, Żyły i Kubackiego

Bardzo dobrze spisał się Stoch. Polak wylądował na 136 metrze i miał wysokie noty za styl. Trzykrotny mistrz olimpijski był wyraźnie zadowolony ze swojej próby. W geście triumfu aż zacisnął pięść. Na koniec kwalifikacji był bardzo wysoko, bo zajął trzecią pozycję.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy

Czołowa dziesiątka skakała z obniżonego, dziesiątego rozbiegu. Na pewno zmęczony ostatnimi dniami Żyła nie zakończył rywalizacji w czołówce. Podczas jego skoku wiatr powiał jednak akurat w plecy. Wiślanin się tym nie przejął, skoczył 126 metrów i spokojnie mógł ruszyć do hotelu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy Dobrze zaprezentował się Kubacki. On wygrał w serii próbnej i formę potwierdził także w kwalifikacjach. Skoczył 131,5 metra, co ostatecznie dało mu drugą lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy

Wygrał Słoweniec Timi Zajc po próbie na odległość 136 metrów.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zajca z kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy Źródło: Eurosport Wyniki kwalifikacji do konkursu na skoczni dużej w MŚ w Planicy

Skoki narciarskie Planica 2023. Program zawodów

Piątek, 03.03.2023

16:30 – Seria próbna mężczyzn HS138

17:30 – Konkurs indywidualny mężczyzn HS138

Sobota, 04.03.2023

15:30 – Seria próbna mężczyzn HS138

16:30 – Konkurs drużynowy mężczyzn HS138