Smutny koniec mistrzostw świata. Polska drużyna bez medalu

Przed zawodami polscy kibice mogli mieć nadzieje na kolejny sukces Biało-Czerwonych. W poprzednich dniach Żyła został mistrzem świata na normalnej skoczni. Z kolei w piątek na dużym obiekcie Kubacki był trzeci, Stoch czwarty, Żyła dziewiąty, a Zniszczoł 23. To napawało wielkim optymizmem. Polacy bronili w Planicy brązowego medalu z MŚ w Oberstdorfie sprzed dwóch lat.

Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski spisał się doskonale. Skoczył 136 metrów i miał świetne noty za styl.

Po jego kapitalnej próbie Biało-Czerwoni zajmowali drugie miejsce, bo nieco lepiej wypadł Norweg Johann Andre Forfang (137 m). Do liderów traciliśmy zaledwie 1,8 pkt, a wyprzedzaliśmy minimalnie Austriaków i Słoweńców. Niemcy, którzy bronili tytułu mistrzowskiego, musieli nadrabiać straty.

Po pierwszej, stojącej na wspaniałym poziomie serii, sędziowie obniżyli belkę startową z czternastej na dwunastą.

W drugiej grupie w polskim zespole ruszył do boju Żyła. Mistrz z normalnej skoczni tym razem spisał się nieco gorzej. Wiślanin uzyskał 131,5 metra i miał kiepskie noty za styl, bo podczas lotu i w trakcie lądowania mocno nim zachwiało.

Ta słabsza próba zepchnęła nas na czwarte miejsce za Austrię, Norwegię i Słowenię. Do prowadzącej ekipy traciliśmy 7,4 pkt. Różnice w czołówce nadal jednak były minimalne.

Zniszczoł nie wytrzymał ciśnienia

Polscy fani mogli znacznie bardziej obawiać się o skok Zniszczoła. Niestety, nie bez przyczyny. Zniszczoł miał kiepskie warunki wietrzne, ale wylądował tylko na 122. metrze. Jak można było się spodziewać, sędziowie ocenili go nisko, a bonifikata niewiele pomogła.

To wszystko spowodowało, że spadliśmy na piąte miejsce, mając już spore straty do najlepszych. Do prowadzącej Słowenii traciliśmy 23,8 pkt, do drugiej Austrii - 17,4 pkt, a do trzeciej Norwegii - 16,1 pkt. Kolejni Niemcy byli blisko. Trzeba było zacząć gonić.

Wiedział o tym Kubacki i nie zawiódł. Wicelider Pucharu Świata uzyskał 137 metrów, był zadowolony ze swojej próby. Najgroźniejsi rywale skakali jednak równie dobrze i dlatego wiele nie odrobiliśmy.

Na półmetku zawodów prowadziła Słowenia (597,6 pkt), przed Norwegią (9,8 pkt traty), Austrią (10,6), Niemcami (22,7) i Polską (24,7). Inne drużyny nie liczyły się już w walce o medale.

Polacy musieli gonić

Podopieczni austriackiego trenera Thomasa Thurnbichlera wiedzieli, że muszą się poprawić w drugiej rundzie, by marzyć o medalu. Zadanie wydawało się trudne, ale nie niemożliwe.

W finałowej próbie ponownie mogliśmy liczyć na Stocha. Doświadczony zawodnik uzyskał 135 metrów, raz jeszcze imponował notami.

Rywale też nie zwalniali tempa. Jeszcze lepiej spisali się Austriak Daniel Tschofenig i Norweg Forfang. Nadrobiliśmy straty do Słoweńców i Niemców, których nawet minęliśmy. Do podium brakowało nam 12,3 pkt.

W drugiej próbie poprawił się Żyła, który uzyskał 133 metry. Skoczek z Wisły był zadowolony i mógł podnieść pięść w geście triumfu, a Stoch pospieszył z gratulacjami.

Przeciwnicy nie chcieli jednak się pomylić. Prowadziła Słowenia (873,5 pkt), przed Norwegią (strata 0,2) i Austrią (2,3). My do medalu traciliśmy ponad 17 punktów, a kolejny w naszej drużynie był Zniszczoł.

Tym razem poszło mu znacznie lepiej. Zniszczoł skoczył 131,5 metra i był niezwykle szczęśliwy. Jaka szkoda, że za pierwszym razem spisał się słabiej.

Biało-Czerwoni musieli teraz liczyć na potknięcia najgroźniejszych rywali. Nie doczekali się, bo walka o medal toczyła się na kapitalnym poziomie i nikt nie popełnił błędu.

Niezła próba Kubackiego w ostatniej serii nic już nam nie dała. Polak poszedł va banque, bo skakał z obniżonego rozbiegu o dwa stopnie. Z dziewiątej belki wylądował na 128,5 m. Nie było dodatkowych punktów za obniżony rozbieg, nie odrobiliśmy też strat.

Zawody wygrali Słoweńcy przed Norwegami i Austriakami.

Polacy nigdy w historii na jednych mistrzostwach świata nie zdobyli w skokach trzech medali. Ta zasada niestety została podtrzymana. Złoto Żyły i brąz Kubackiego to i tak doskonały wynik.