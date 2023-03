Kubacki zaskoczony zagraniem Thurnbichlera

Oto co miał do powiedzenia Piotr Żyła po odebraniu medalu MŚ.

Śmiech przez łzy Żyły. "Liczyłem na więcej, przeliczyłem się" Piotr Żyła nie... czytaj dalej »

Po złote medale w drużynowej rywalizacji w wielkim stylu sięgnęli Słoweńcy. Na drugim stopniu podium uplasowali się Norwegowie, a na trzecim Austriacy.

"Walczyliśmy bez powodzenia"

Biało-Czerwoni przed ostatnią grupą tracili do trzeciej lokaty 17,1 punktu, więc musieli zaryzykować, by liczyć na zniwelowanie takiej różnicy. Na prośbę polskiej ekipy przed skokiem Kubackiego rozbieg obniżono o dwie belki, ale by przyniosło to efekt w postaci rekompensaty, musiał on uzyskać przynajmniej 131 metrów. Tymczasem udało mu się osiągnąć tylko 128,5 m.

- Ja nawet nie wiedziałem, że to trenerzy obniżali. Myślałem, że to po prostu decyzja jury - przyznał zdziwiony Kubacki.

- Jeżeli chodzi o moje odczucia, to było całkiem porządnie z progu, ale widocznie przy tych prędkościach ciężko było z tego ulecieć bez wiaterku pod narty - ocenił swoją próbę w wywiadzie dla Eurosportu.

- Wiem, że było nas tu dziś stać na walkę, ale walczyliśmy bez powodzenia. To jest zawsze przykre, jak się kończy na czwartym miejscu. Szczególnie przykro ze względu na Kamila i Olka, którzy wyjadą stąd bez medali. To było na pewno do wywalczenia, ale ten konkurs tak się potoczył, że jednak nie możemy się cieszyć - skomentował Kubacki.