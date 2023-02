Łzy w oczach trenera Polaków. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej na...

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej...

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o stanie zdrowia Dawida Kubackiego przed kwalifikacjami na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Schmitt przed kwalifikacjami do konkursu w MŚ w Planicy

Schmitt przed kwalifikacjami do konkursu w MŚ w Planicy

Zobacz skok Jewhena Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Marusiaka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Ammanna z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Zigi Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Jelara z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w...

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz skok Anze Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Laniszka z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni...

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu na skoczni...

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Lanisek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Stoch po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej...

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Żyła po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w...

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w MŚ...

Zobacz, co powiedziała Anna Twardosz po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu drużynowego w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Szczepan Kupczak po konkursie drużynowym kobiet w MŚ w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Martin Schmitt o skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Yevhen Marusiak po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie na skoczni normalnej w Planicy. Mistrzostwa świata w Planicy na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Żyła obronił mistrzostwo świata w skokach narciarskich na normalnym obiekcie. Polak, który był 13. po pierwszej serii, wyprzedził Niemców Andreasa Wellingera i Karla Geigera. W drugiej próbie poprawił też rekord skoczni, uzyskując 105 metrów.

Thurnbichler o sukcesie Żyły

Wspaniała radość i okrzyk Żyły przed kamerą. "Nie wiem, czy to dziś do mnie dotrze" Rekordowy skok... czytaj dalej » - To niesamowity moment - triumfował Thomas Thurnbichler w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem.

- Piotrek zrobił niesamowitą robotę. Wiedzieliśmy po pierwszym skoku, że przegrywał z liderem tylko o 5,9 pkt. Było bardzo ciasno. Wiedzieliśmy, że ciągle wszystko jest możliwe. A wtedy wykonał ten perfekcyjny skok i w dobrych warunkach. Tego potrzebowaliśmy. To było to - analizował.

Perfekcyjny był nawet telemark Żyły, z którym miał problemy w przeszłości. Zawodnik z Wisły mocno trenował ten element.

- To było coś, nad czym pracowaliśmy w ostatnim tygodniu, a także wiele na jesieni. Imponujące, by skoczyć tu 105 metrów, kończąc wszystko tak pięknym telemarkiem. Praca się opłaciła. Piotrek zasłużył by być mistrzem - przekonywał Thurnbichler.

Czy trener po skoku Żyły czuł, że ten zdoła wskoczyć na podium z 13 pozycji?

- Po skoku Piotrka lepiej dla moich nerwów by było, gdyby jak najszybciej minęło te kolejne 10 minut. Musiałem gdzieś odejść, by mi serce tak nie biło. Szczęśliwie dla nas Piotrek wygrał - wyjaśnił Austriak.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

Wzruszony trener

Niesamowity atak Żyły. Polak obronił mistrzostwo świata! Piotr Żyła w... czytaj dalej » Czy w pana oczach są łzy? - dopytywał Merk.

- Sam nie wiem - śmiał się uradowany trener. - To na pewno jeden z najbardziej emocjonalnych dni w moim życiu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem w sporcie. Jestem niesamowicie szczęśliwy - stwierdził

Bardzo blisko podium byli też Dawid Kubacki i Kamil Stoch, którzy zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce.

- Zrobili wielką robotę - ocenił Thurnbichler. - W pierwszej serii nie mieliśmy zbyt dużo szczęścia, a i tak dobrze skoczyli. To jest imponujące, kiedy się patrzy, jak spisał się Dawid po tej kontuzji pleców. Jest mistrzem i stara się zrobić wszystko, co w jego mocy. Kamil tak samo, też był blisko medalu. Po tym czasie, kiedy nie był na najwyższym poziomie, wrócił w wielkim stylu - zakończył szkoleniowiec Polaków.