Stoch o włos od podium. "Pomyślałem: co to jest w ogóle?"

Mistrzostwo świata obronił Piotr Żyła. Polak był 13. po pierwszej serii, ale w drugiej odpalił prawdziwa bombę. W drugiej, fantastycznej próbie poprawił rekord skoczni, uzyskując 105 metrów.

Stoch o konkursie w Planicy

Im starszy, tym lepszy. Żyła znów przeszedł do historii Piotr Żyła w... czytaj dalej » - Całe show skradł Piotrek - zaczepił Kamila Stocha dziennikarz Eurosportu Kacper Merk.

- Jak zwykle - uśmiechnął się od ucha do ucha trzykrotny mistrz olimpijski.

- Konkurs ogólnie był super - kontynuował Stoch. - Trudny, bo mieliśmy bardzo zmienne warunki. Trzeba było po pierwsze skoczyć dobrze, a po drugie mieć szczęście. Po trzecie zrobić naprawdę ładny telemark, co przy zmiękczonym zeskoku nie było łatwe.

- Jeszcze kilka tygodni temu nie kwalifikowałem się do zawodów, a w sobotę walczyłem o podium. Moje skoki były na bardzo dobrym poziomie. Nie chcę mówić, czego w nich brakowało, bo tak naprawdę to nie ma teraz znaczenia. Dzień był super - przekonywał.

- Twoje telemarki też były fajne i chyba zabrakło trochę łaskawszego oka sędziów - drążył Merk.

- Ja bym sobie dał po te pół punktu więcej zawsze, w każdym skoku - zaśmiał się Stoch. - No nic, tak sędziowie patrzą i sędziują. Wszyscy mamy tak samo. Uważam, że to był naprawdę dobry dzień. Jeszcze sobie muszę to przeanalizować, wszystko musi do mnie dotrzeć. Walczymy dalej - stwierdził.

Oglądasz Wideo: Eurosport Stoch po konkursie na skoczni normalnej w MŚ w Planicy

- Obawiam się, że wasz bus do hotelu w Austrii może zostać rozniesiony przez złotego medalistę... - zażartował na koniec dziennikarz Eurosportu.

- Na szczęście pojedzie innym, bo on jeszcze ma kontrole dopingowe i niech się tam powyżywa - śmiał się także Stoch. - Nie widziałem skoku Piotrka. Dostrzegłem tylko linię, jak wychyliłem się z progu. Pomyślałem: "Co to jest w ogóle? Czy ktoś się nie pomylił panie sędzio?" Ale po wylądowaniu popatrzyłem, kto jest liderem i już wiedziałem, że jest ok - zakończył szczerym uśmiechnięty wybitny zawodnik.

W niedzielę o godz. 17 razem z Kingą Rajdą, Nicole Konderlą oraz Żyłą wystąpi w polskiej ekipie w konkursie drużyn mieszanych.