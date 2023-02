Bieg łączony w Planicy pod dyktando Norwegów. Wzięli całe podium

Oto co miał do powiedzenia polski biegacz przed zbliżającymi się MŚ w narciarstwie klasycznym.

Krueger uzyskał czas 1:09.40,3. Drugi Klaebo był wolniejszy o 12,2 sekundy, natomiast Roethe stracił do zwycięzcy 14,1 s. Czwarte miejsce zajął kolejny Norweg - Paal Golberg, który osiągnął wynik 1:10.26,2.

Na kolejnych pozycjach zostali sklasyfikowani Szwedzi: William Poromaa i Calle Halfvarsson.

Reprezentujący Polskę Sebastian Bryja został zdublowany. Przez większość biegu plasował się w piątej dziesiątce, ale został wyprzedzony na ostatnim okrążeniu. Pokaz mocy Klaebo. Słynny Norweg prowadził od startu do mety Norweg Johannes... czytaj dalej »

Pierwsze złoto MŚ Kruegera

Krueger pierwszy raz w karierze został mistrzem świata, choć dwa lata temu podczas czempionatu w Oberstdorfie zdobył dwa srebrne i brązowy medal. Norweg powtórzył sukces z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, gdzie również wygrał bieg łączony na 30 km.

- Zostanie mistrzem świata to coś niesamowitego. Trudno w to uwierzyć. Brakowało mi tego złotego medalu. Moje marzenie się spełniło. To niesamowite uczucie - powiedział w Eurosporcie uradowany triumfator.

- Na trasie były trudne warunki. Od początku był to wymagający wyścig - ocenił Norweg.

Klaebo wywalczył natomiast drugi medal w Planicy, gdyż w czwartek triumfował w sprincie. 26-letni Norweg ma już w dorobku dziewięć medali MŚ, w tym siedem złotych.

Natomiast Roethe wywalczył szósty medal imprezy tej rangi, w tym trzeci brązowy.

W sobotę w Planicy odbędzie się bieg łączony kobiet.

Wyniki biegu łączonego mężczyzn 2x15 km

1. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) 1:09.40,3

2. Johannes Klaebo (Norwegia) strata 12,2

3. Sjur Roethe (Norwegia) 14,1

4. Paal Golberg (Norwegia) 45,9

5. William Poromaa (Szwecja) 46,4

6. Calle Halfvarsson (Szwecja) 1.14,2

...

Sebastian Bryja (Polska) zdublowany