Stracił szansę na medal, ze złości złamał rękę

Taugboel nie będzie dobrze wspominał czempionatu w Słowenii. 29-latek z Lillehammer liczył, że w Planicy uda mu się powalczyć o medal, a tymczasem zmuszony jest przedwcześnie zakończyć sezon.- To typowe, że nieszczęścia chodzą parami – podsumował swój los.

Pechowy cały dzień

Prawdziwym nieszczęściem dla piątego zawodnika Pucharu Świata w sprintach okazał się poprzedni czwartek. Kolizja ze Szwedem Marcusem Grate uniemożliwiła mu awans do półfinału.

- Gdyby to była moja wina, jakoś bym sobie z tym poradził. Ale ja cały czas biegłem moim torem, a potem nastąpił kontakt. Moje 170 cm wzrostu przy jego 190 nie zadziałało na moją korzyść. To naprawdę g…iany dzień – mówił mocno niepocieszony przed kamerami Eurosportu.

To nie był jednak koniec pecha. Wściekły udał się na kilka chwil do szatni. Chciał tam ochłonąć. Nie zdążył. Swoją złość wyładował na wykonanych ze sklejki drzwiach.

- Musiałem udać się do szatni, by wziąć głębszy oddech. Przed wejściem do pomieszczenia były drzwi, po prostu chciałem je otworzyć trochę mocniej – relacjonował norweskiemu dziennikowi "VG".

"Na szczęście żadna osoba ani drzwi nie ucierpiały. Nic nie zostało zniszczone" - poinformował później w mediach społecznościowych.



Taugboel mógł jednak zapomnieć o chwili relaksu. Jego ręka ucierpiała, a powrót do zdrowia trochę zajmie. Przez tydzień będzie nosił gips, a obciążać będzie ją mógł za co najmniej cztery tygodnie. To oznacza koniec marzeń o startach tej zimy w Pucharze Świata.

Wielkie rozczarowanie

- Bardziej jestem rozczarowany brakiem możliwości startowania niż samą kontuzją. Sądzę, że przygnębienie długo mnie nie opuści. Trudno będzie mi oglądać ostatnie biegi Pucharu Świata w telewizji – przyznał Eurosportowi Norweg.

- Ten sezon jest do zapomnienia. Towarzyszyło mu wiele absurdów. Dobrze, że potrafię część z nich skwitować śmiechem. Myślę, że trener sprinterów Arild Monsen zrozumie moją sytuację. Jestem jednak przekonany, że gdy sytuacja się uspokoi, wykorzysta ją przeciwko mnie. Dobrze go znam – stwierdził żartobliwie.

Najlepszym wynikiem Taugboela tej zimy było drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Toblach na początku lutego. Swoje jedyne dotąd zwycięstwo w Pucharze Świata zanotował w grudniu 2021 roku, wygrywając sprint techniką dowolną w Dreźnie.

W 2021 roku w Oberstdorfie wywalczył w sprincie brązowy medal mistrzostw świata.