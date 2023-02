Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym Planica 2023 tylko w TVN Warner Bros. Discovery

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Oto co miał do powiedzenia polski biegacz przed zbliżającymi się MŚ w narciarstwie klasycznym.

Oto co powiedziała reprezentantka Polski przed MŚ w w narciarstwie klasycznym.

Oto co miał do powiedzenia jeden z najbardziej doświadczonych biegaczy w polskiej ekipie przed MŚ w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedziała Justyna Kowalczyk o swoim ostatnim występie w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Justyna Kowalczyk o specyfice tras przed startem MŚ w biegach narciarskich w Planicy.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj w TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubacki pewny siebie przed mistrzostwami świata. "Wiem, co mam robić" Dawid Kubacki... czytaj dalej » To będą niesamowite dwa tygodnie dla miłośników sportów zimowych. Aż do 5 marca w Planicy rywalizować będą gwiazdy skoków narciarskich, biegów narciarskich i kombinacji norweskiej. Transmisje z mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym dostępne będą wyłącznie na kanałach i platformach TVN Warner Bros. Discovery.

Skoki narciarskie największą nadzieją Polaków na medale

Walkę o medale mistrzostw świata w skokach, po raz pierwszy w historii, pokaże TVN. Stacja przeprowadzi transmisje konkursu mężczyzn na skoczni normalnej (w sobotę 26 lutego o 17.00), konkursu mężczyzn na skoczni dużej (w piątek 3 marca o 17.30) oraz drużynówki mężczyzn (niedziela, 4 marca, 16.30).

Konkurs mikstów będzie transmitowany w kanale Metro, który pokaże również rywalizację w biegach narciarskich kobiet i sprinty. Wszystkie wymienione wydarzenia, a także kwalifikacje mężczyzn, skoki kobiet, biegi mężczyzn i zawody w kombinacji norweskiej będą transmitowane na antenach Eurosportu. Eurosport Extra w Playerze pokaże na żywo, na żądanie i bez reklam każdą konkurencję mistrzostw.

Znani eksperci oraz komentatorzy

Mistrzostwa świata w Planicy dla widzów TVN Warner Bros. Discovery relacjonować będą m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Magdalena Pałasz, Jakub Kot, Sebastian Szczęsny, Damian Michałowski, Paweł Kuwik i Kacper Merk. Rywalizację w skokach narciarskich skomentuje z Planicy duet Marek Rudziński i Igor Błachut. Igor Błachut będzie również komentował wraz z Justyną Kowalczyk-Tekieli wybrane biegi. Podczas pozostałych konkurencji biegowych widzowie usłyszą Tomasza Sikorę i Tomasza Jarońskiego. Kombinację norweską skomentują z kolei Paweł Ulbrych i Jakub Pieczatowski.

W Planicy realizowane będzie studio TVN Warner Bros. Discovery, w którym, oprócz polskich ekspertów, pojawią się międzynarodowe gwiazdy jak choćby Martin Schmitt. W warszawskim studiu Eurosportu prowadzonym przez Michała Korościela swoimi spostrzeżeniami dzielić się będą m.in. Krzysztof Biegun i Wojciech Topór.

Plan transmisji MŚ w narciarstwie klasycznym Planica 2023:

środa, 22 lutego:

11.50, biegi narciarskie, bieg na 5 km techniką dowolną kobiet, Eurosport 1 i Player

13.30, biegi narciarskie, bieg na 10 km techniką dowolną mężczyzn, Eurosport 2 i Player

14.25, skoki narciarskie, kwalifikacje kobiet na skoczni normalnej, Eurosport 2 i Player

czwartek, 23 lutego:

11.45, biegi narciarskie, kwalifikacje do sprintów techniką klasyczną, Eurosport 1 i Player

14.15, biegi narciarskie, sprinty techniką klasyczną, Metro, Eurosport 1 i Player

17.00, skoki narciarskie, konkurs kobiet na skoczni normalnej, Eurosport 1 i Player

piątek, 24 lutego:

14.05, kombinacja norweska, bieg na 5 km kobiet, Eurosport 1 i Player

15.30, biegi narciarskie, skiathlon mężczyzn, Eurosport 1 i Player

17.45, skoki narciarskie, kwalifikacje mężczyzn na skoczni normalnej, Eurosport 1 i Player

sobota, 25 lutego:

9.50, kombinacja norweska, skoki mężczyzn na skoczni normalnej, Eurosport 1 i Player

12.15, skoki narciarskie, konkurs drużynowy kobiet na skoczni normalnej, Eurosport 1 i Player

14.00, biegi narciarskie, skiathlon kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

17.00, skoki narciarskie, konkurs mężczyzn na skoczni normalnej, TVN, Eurosport 1 i Player

niedziela, 26 lutego:

10.20, kombinacja norweska, skoki drużyn mieszanych na skoczni normalnej, Eurosport 2 i Player

13.30, biegi narciarskie, sprinty drużynowe techniką dowolną, Metro, Eurosport 2 i Player

14.45, kombinacja norweska, biegi sztafetowe, Eurosport 1 i Player

17.00, skoki narciarskie, konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej, Metro, Eurosport 1 i Player

wtorek, 28 lutego:

12.20, biegi narciarskie, bieg na 10 km techniką dowolną kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

18.30, skoki narciarskie, kwalifikacje kobiet na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

środa, 1 marca:

10.50, kombinacja norweska, skoki drużynowe mężczyzn, Eurosport 1 i Player

12.20, biegi narciarskie, bieg na 15 km techniką dowolną mężczyzn, Eurosport 1 i Player

15.00, kombinacja norweska, sztafeta 4x5 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

17.20, skoki narciarskie, konkurs kobiet na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

czwartek, 2 marca:

12.20, biegi narciarskie, sztafeta 4x5 km kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

17.30, skoki narciarskie, kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

piątek, 3 marca:

12.20, biegi narciarskie, sztafeta 4x10 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

17.30, skoki narciarskie, konkurs na skoczni dużej mężczyzn, TVN, Eurosport 1 i Player

sobota, 4 marca:

10.20, kombinacja norweska, skoki na skoczni dużej mężczyzn, Eurosport 2 i Player

12.00, biegi narciarskie, bieg na 30 km ze startu wspólnego techniką klasyczną kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

14.45, kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

16.30, skoki narciarskie, konkurs drużynowy na skoczni dużej mężczyzn, TVN, Eurosport 1 i Player

niedziela, 5 marca:

12.00, biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego techniką klasyczną mężczyzn, Eurosport 1 i Player