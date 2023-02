Słoweńcy i Granerud rządzili na treningach. Żyła w czołówce w Planicy

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Czwartek był pierwszym dniem mistrzostw, w którym na Srednjej Skakalnicy zaprezentowali się skoczkowie. Przed południem okazało się, że w zaplanowanych tego dnia trzech sesjach treningowych nie pojawi się Dawid Kubacki. Lidera Biało-Czerwonych wyłączył z udziału ból pleców.Obiekt w Planicy sprawdziło więc nie pięciu, a czterech polskich skoczków.

Pierwsza sesja dla Laniska, Żyła trzeci

Już pierwsza sesja przyniosła dobre wieści. Najlepiej z Biało-Czerwonych spisał się Żyła, który zajął trzecie miejsce, za Słoweńcem Anże Laniskiem (98 m) i Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem (98,5 m). Skoczek, który broni tytułu na normalnej skoczni, uzyskał 97 metrów. Pół metra dalej poszybował wprawdzie Paweł Wąsek, ale nie przełożyło się to na tak dobrą lokatę - był 19.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Kamil Stoch. Jego odległość - 99,5 m - była najdłuższą spośród wszystkich 72 zawodników w tej serii.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch uzyskał najdalszą odległość na pierwszym treningu

Skoczek z Zębu miał jednak problemy przy lądowaniu, stąd uplasował się na siódmej pozycji. 36. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł - 93 m.

Zajc najlepszy na drugim treningu, Żyła w dziesiątce

Druga sesja również padła łupem Słoweńca, ale tym razem Laniska uprzedził Timi Zajc, szybując 103,5 m, trzy i pół metra dalej od zwycięzcy pierwszego treningu i Graneruda.

Biało-Czerwoni tym razem zaprezentowali się słabiej. Cała czwórka zaliczyła bliższe odległości niż w pierwszej sesji. Zniszczoł wylądował na 92 metrze, a Wąsek na 91. Obaj uplasowali się ex aequo na 35. miejscu. 95 metrów uzyskał Stoch, co dało mu 16. lokatę, ex aequo z Austriakiem Michaelem Hayboeckiem. Metr bliżej wylądował Żyła, jednak był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, zajmując dziewiątą pozycję.



Trzeci trening dla Graneruda, Żyła czwarty

Passę Słoweńców przerwał Granerud, który wygrał trzeci, ostatni czwartkowy trening. Norweg skoczył 100,5 m i wyprzedził Austriaka Daniela Tschofeniga (101 m) oraz Zajca (99 m). Lanisek zrezygnował z trzeciej próby.

Tak jak w dwóch poprzednich sesjach, tak i tym razem z Polaków znów najlepszy był Żyła. 98,5 m dało naszemu reprezentantowi czwarte miejsce.

Taką samą odległość jak na drugim treningu zaliczył Stoch. Tym razem zajął 11. miejsce, ex aequo z Wąskiem, który w porównaniu do drugiego treningu nieznacznie się poprawił - skoczył 93 m.

Tendencję spadkową kontynuował natomiast Zniszczoł, który znów wylądował metr bliżej niż na poprzedniej sesji. Po skoku na odległość 91 m zajął 30. pozycję.



Na piątek zaplanowano serię próbną (16.30) i kwalifikacje (17.45). Walka o medale na skoczni normalnej w sobotę (17.00). Będzie ona poprzedzona serią próbną (16).