Koniec mistrzostw dla japońskiej gwiazdy. "Muszę wykonać krok wstecz"

Takanashi miała być kluczową zawodniczką swojej reprezentacji w sobotnim konkursie drużynowym, ale na piątkowym treningu zaliczyła groźnie wyglądający upadek, po którym została przetransportowana do szpitala. Pod jej nieobecność Japonki wywalczyły piąte miejsce.

"Wszystkich wspierających mnie chciałabym przeprosić za zamieszanie, które mogłam spowodować. Przed mistrzostwami doznałam kontuzji lewego kolana. Już na miejscu zaliczyłam upadek w serii treningowej. Podczas badań stwierdzono stłuczenie kości piszczelowej" - zaczęła swój wtorkowy wpis na Instagramie czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli. Niemki mistrzyniami świata, Althaus z drugim złotem. Biało-Czerwone w ogonie stawki Reprezentantki... czytaj dalej »

Takanashi: nie chciałam się poddawać

W słoweńskim czempionacie 26-latka zdołała wystartować jedynie w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Zajęła 20. miejsce, co było najsłabszym rezultatem w historii jej startów.

"Powinnam odpocząć i odpuścić te zmagania, ale Planica ma specjalne miejsce w moim sercu. To mój drugi dom, dlatego chciałam walczyć do samego końca. Nie chciałam się poddawać. Przed konkursem indywidualnym zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by o siebie zadbać. Zrobił to również sztab szkoleniowy, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Otrzymałam też ogromne wsparcie od zespołu" - tłumaczyła.

Przed rywalizacją na dużym obiekcie 26-latka postanowiła się wycofać. Oznacza to, że marzenia o zdobyciu pierwszego indywidualnego złotego medalu mistrzostw świata w karierze musi odłożyć na kiedy indziej.

"Muszę teraz wykonać krok wstecz, by skupić się na leczeniu, odzyskaniu pełnej sprawności w lewym kolanie" - podkreśliła jedna z najbardziej utytułowanych skoczkiń w historii.