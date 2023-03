Niemka nie zapanowała nad emocjami. Obraźliwy gest pod adresem Polki

Oto co miał do powiedzenia polski biegacz przed zbliżającymi się MŚ w narciarstwie klasycznym.

Oto co miał do powiedzenia jeden z najbardziej doświadczonych biegaczy w polskiej ekipie przed MŚ w narciarstwie klasycznym.

Bruna Moura wróciła do biegów narciarskich po tragicznym wypadku busa, w którym zmarł kierowca. Brazylijka nie tylko znów rywalizuje, ale również awansowała do biegu na 10 km techniką dowolną na MŚ w Planicy.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj w TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

- Miałam dynamikę i możliwość, by biec. Zobaczyłam dogodną do tego sytuację. Dlatego wyskoczyłam z toru. Chciałam tylko uniknąć biegu poza trasą. To był moment. Z tego co widziałam, Victoria po prostu się przewróciła. To jest sport. Oczywiście powiedziałam jej 'przepraszam' – mówiła tuż po decyzji o dyskwalifikacji reporterowi Eurosportu Marcisz.

Oglądasz Wideo: Eurosport Marcisz odpadła w ćwierćfinale sprintu na MŚ w Planicy

Sędziowie ocenili, że to z winy Polki doszło do kontaktu obu zawodniczek, po którym Niemka upadła i straciła szanse na awans do półfinału. Chodziło zapewne o kijek, który po kontakcie z kijkiem Marcisz podciął podbiegającą Carl.

Niemka nie zapanowała nad emocjami

Wściekła 27-latka z Turyngii nie potrafiła powstrzymać nerwów, wykonując w stronę Polki obraźliwe gesty. Najpierw popukała się w głowę, a następnie pokazała środkowy palec.

Źródło: instagram.com/izabelamarcisz Obraźliwy gest Carl pod adresem Marcisz

"Emocje emocjami, ale to chyba żadne usprawiedliwienie… nie tylko ja nie zgadzam się z tą decyzją… dyskwalifikacja i żółta kartka… zasady fairplay?" – odniosła się w mediach społecznościowych do zachowania Niemki Marcisz, podkreślając, że nie doszło do kontaktu ich nart i ciał.

Źródło: instagram.com/izabelamarcisz Nie było kontaktu nart Marcisz i Carl

Przeprosiny Carl

Głowę popiołem dużo szybciej posypała sama Carl. Już dzień po biegu sprinterskim przeprosiła w mediach społecznościowych za swoje zachowanie.

"Czasem nie jest łatwo kontrolować emocje. Mi się nie udało. Chciałabym za to przeprosić" – napisała.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Victoria Carl (@victoria_carl)





Obie panie udział w sprincie zakończyły na ćwierćfinale. Ostatecznie Niemkę sklasyfikowano na 23. miejscu, a zdyskwalifikowaną Polkę na 30.